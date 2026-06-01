lunes 01 de junio de 2026
1 de junio de 2026 - 08:53

Pilar: un muerto y dos heridos tras un choque y vuelco en Del Viso

El violento choque se produjo sobre la Ruta 8, en el límite entre los partidos de Pilar y José C. Paz. El conductor del vehículo -que murió en el acto- perdió el control, impactó con un poste y volcó contra un paredón.

Por Agencia DIB
Choque, vuelco y y tragedia en la madrugada de Del Viso, partido de Pilar.

Choque, vuelco y y tragedia en la madrugada de Del Viso, partido de Pilar.

Resumen

Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, luego de que la camioneta en la que viajaban perdiera el control, chocara contra un poste de fibra óptica y volcara sobre la Ruta 8, a la altura de Del Viso, partido de Pilar.

Más noticias
En la planta de Pilar se procesan cerca de dos millones de huevos por día.

Pilar: una empresa logró exportar huevo industrializado a Europa sin aranceles
El motociclista falleció minutos después del accidente en Pilar.

Pilar: murió un motociclista atropellado por un colectivo en Panamericana

Vuelco en la madrugada

Según informó el diario Resumen, una Chevrolet Meriva en la que viajaban tres ocupantes en la madrugada del domingo perdió el control mientras circulaba por la zona y terminó impactando violentamente contra un poste de fibra óptica ubicado sobre la banquina, sobre la Ruta y la calle Viamonte, en el límite entre los partidos de Pilar y José C. Paz.

Tal fue la violencia del choque que el vehículo volcó y se frenó contra el paredón de una vivienda. Al mismo tiempo, el conductor salió despedido -aparentemente no llevaba puesto el cinturón de seguridad- y falleció en el acto. Los otros dos ocupantes del Meriva resultaron heridos, uno de ellos, de gravedad.

La investigación intenta determinar las circunstancias que derivaron en la pérdida de control del vehículo y el posterior impacto contra el poste, aunque todo parece indicar que el exceso de velocidad sería una de las causas.

Temas
Ver más

Pilar: una empresa logró exportar huevo industrializado a Europa sin aranceles

Pilar: murió un motociclista atropellado por un colectivo en Panamericana

Pilar: asesinó al novio actual de su ex, huyó y lo detuvieron

Granja Tres Arroyos: nueva medida de fuerza de los trabajadores por salarios adeudados

Pilar: un nene de 9 años murió tras ser atropellado con su bicicleta en la Panamericana

Procesaron al exrugbier Patricio Albacete por violencia de género

Caza furtiva en Chascomús: secuestran armas, 24 galgos y cuerpos de antílopes

Transporte más caro: otro aumento y en lo que va del año la suba en Provincia es del 54%

Provincia gris: la advertencia por niebla del SMN alcanza a los 135 distritos bonaerenses

La selección de Scaloni partió hacia el Mundial: la ilusión levanta vuelo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La densa niebla en la ciudad de La Plata. (DIB)

Provincia gris: la advertencia por niebla del SMN alcanza a los 135 distritos bonaerenses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La construcción es uno de los sectores con más empleo informal.

Rige el régimen para regularizar empleo no registrado y condonar deudas previsionales