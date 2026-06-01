Pilar: un muerto y dos heridos tras un choque y vuelco en Del Viso

Choque, vuelco y y tragedia en la madrugada de Del Viso, partido de Pilar. Resumen

Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, luego de que la camioneta en la que viajaban perdiera el control, chocara contra un poste de fibra óptica y volcara sobre la Ruta 8, a la altura de Del Viso, partido de Pilar.

Vuelco en la madrugada Según informó el diario Resumen, una Chevrolet Meriva en la que viajaban tres ocupantes en la madrugada del domingo perdió el control mientras circulaba por la zona y terminó impactando violentamente contra un poste de fibra óptica ubicado sobre la banquina, sobre la Ruta y la calle Viamonte, en el límite entre los partidos de Pilar y José C. Paz.

Tal fue la violencia del choque que el vehículo volcó y se frenó contra el paredón de una vivienda. Al mismo tiempo, el conductor salió despedido -aparentemente no llevaba puesto el cinturón de seguridad- y falleció en el acto. Los otros dos ocupantes del Meriva resultaron heridos, uno de ellos, de gravedad.

La investigación intenta determinar las circunstancias que derivaron en la pérdida de control del vehículo y el posterior impacto contra el poste, aunque todo parece indicar que el exceso de velocidad sería una de las causas.

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