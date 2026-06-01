Provincia gris: la advertencia por niebla del SMN alcanza a los 135 distritos bonaerenses

El emblemático edificio de la Estación de Trenes de la cuidad de La Plata borroneado por la niebla. (DIB)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia violeta por niebla que alcanza, este lunes 1º de junio, a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno se extiende también por el Litoral y Noreste del país, y afecta a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Este tipo de advertencia del SMN indica que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social".

Las zonas se verán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad durante las primeras horas del día y al caer el sol, que son los dos momentos en los que el fenómeno se presenta.

Las condiciones que favorecen este fenómeno son la combinación de alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica, un combo típico del final del otoño e inicio del invierno meteorológico, que se da con la llegada del mes de junio.

Tres fenómenos distintos

No obstante, hay tres fenómenos diferentes que guardan cierto parentesco, que son la niebla, la neblina y la bruma, pero, desde el punto de vista meteorológico, no son lo mismo.

La niebla, según el SMN, es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que generalmente produce disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o menores a un kilómetro. La neblina es más ligera y su densidad no reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 km. En otro orden, la bruma, es un conjunto de diminutas partículas de agua en suspensión o nubes a nivel del suelo. Se diferencia de la niebla y la neblina principalmente por tener una densidad mucho menor que la neblina y es más común que ocurra sobre el mar.

Recomendaciones

Frente a cualquier fenómeno meteorológico que afecte la visibilidad en rutas y autopistas (niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo.

(niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo. Es obligatorio el uso de las luces bajas , verificar que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas. Nunca se deben encender las balizas.

, verificar que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas. Disminuir la velocidad gradualmente hasta evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada.

hasta evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada. Tener en cuenta el señalamiento de niebla: es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida y se suele colocar en lugares con niebla frecuente.

Evitar hacer sobrepasos , fundamentalmente en rutas convencionales, de dos carriles inversos.

, fundamentalmente en rutas convencionales, de dos carriles inversos. Pisar suavemente el freno a fin de producir un refuerzo de las luces traseras .

. Hacer sonar intermitentemente tu bocina y estar pendiente de los ruidos del entorno.

Fuente: Agencia DIB