Caza furtiva en Chascomús: secuestran armas, 24 galgos y cuerpos de antílopes

Los hombres detenidos por caza furtiva en Chascomús. Con ellos, los 24 galgos. El Cronista Los ocho antílopes y la liebre cazados. El Cronista Los cazadores contaban con armas y equipos de comunicación. El Cronista

En el paraje rural del municipio de Chascomús conocido como La Guarida del Zorro, una cuadrilla de hombres que practicaban caza furtiva fue detenida en un operativo conjunto entre efectivos de la policía local y el Comando de Prevención Rural municipal.

Los aprehendidos, oriundos del partido de La Matanza, fueron sorprendidos con perros de caza, grandes cuchillos y sofisticados equipos de comunicación, además de las piezas capturadas, informó El Cronista.ar.

antílopes cazados Chascomús rs Los ocho antílopes y la liebre cazados. El Cronista

Los elementos secuestrados en Chascomús El despliegue de los cazadores contaba con una logística poco habitual. Durante el operativo, los efectivos rurales lograron incautar 24 perros de la raza galgo, utilizados para la persecución de las piezas; 10 cuchillos de hoja lisa; y 7 equipos de comunicación tipo Handy. Asimismo, se constató la matanza de 9 piezas de fauna (una liebre y ocho antílopes).

armas y equipos secuestrados Chascomús rs Los cazadores contaban con armas y equipos de comunicación. El Cronista Las autoridades labraron actas por infracción a la Ley 10.081/83 (Código Rural de la Provincia de Buenos Aires), específicamente bajo los Artículos 266, 268, 269, 273 (incisos A, E y K), 274, 277 (inciso A) y 289. En el caso interviene activamente el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







