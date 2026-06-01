lunes 01 de junio de 2026
1 de junio de 2026 - 09:59

Caza furtiva en Chascomús: secuestran armas, 24 galgos y cuerpos de antílopes

En un operativo realizado en las afueras de Chascomús, fue detenido un grupo de hombres dedicados a la caza furtiva. Se hallaron armas, 24 perros galgos y las piezas obtenidas, como liebres y antílopes.

Por Agencia DIB
Los hombres detenidos por caza furtiva en Chascomús. Con ellos, los 24 galgos.

Los hombres detenidos por caza furtiva en Chascomús. Con ellos, los 24 galgos.

El Cronista
Los ocho antílopes y la liebre cazados.

Los ocho antílopes y la liebre cazados.

El Cronista
Los cazadores contaban con armas y equipos de comunicación.

Los cazadores contaban con armas y equipos de comunicación.

El Cronista

En el paraje rural del municipio de Chascomús conocido como La Guarida del Zorro, una cuadrilla de hombres que practicaban caza furtiva fue detenida en un operativo conjunto entre efectivos de la policía local y el Comando de Prevención Rural municipal.

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Los aprehendidos, oriundos del partido de La Matanza, fueron sorprendidos con perros de caza, grandes cuchillos y sofisticados equipos de comunicación, además de las piezas capturadas, informó El Cronista.ar.

antílopes cazados Chascomús rs
Los ocho antílopes y la liebre cazados.

Los ocho antílopes y la liebre cazados.

Los elementos secuestrados en Chascomús

El despliegue de los cazadores contaba con una logística poco habitual. Durante el operativo, los efectivos rurales lograron incautar 24 perros de la raza galgo, utilizados para la persecución de las piezas; 10 cuchillos de hoja lisa; y 7 equipos de comunicación tipo Handy. Asimismo, se constató la matanza de 9 piezas de fauna (una liebre y ocho antílopes).

armas y equipos secuestrados Chascomús rs
Los cazadores contaban con armas y equipos de comunicación.

Los cazadores contaban con armas y equipos de comunicación.

Las autoridades labraron actas por infracción a la Ley 10.081/83 (Código Rural de la Provincia de Buenos Aires), específicamente bajo los Artículos 266, 268, 269, 273 (incisos A, E y K), 274, 277 (inciso A) y 289. En el caso interviene activamente el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB

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