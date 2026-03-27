Bullying: agredió brutalmente a un compañero por no cederle el banco

Un adolescente de 14 años fue agredido brutalmente por un compañero por sentarse antes que él en un pupitre dentro del aula y no cederle ese lugar. Ante la negativa de la víctima de cambiarse de banco, el atacante lo tomó del cuello y comenzó a propinarle golpes de puño.

El episodio ocurrió pasadas las 7.30 de la mañana, en la Escuela Secundaria Nº 38 de Mar del Plata, ubicada en 11 de septiembre al 4300. Según relató la madre del chico agredido a medios locales, desde la institución intentaron minimizar lo ocurrido, pero los compañeros filmaron el ataque y en el video se advierte la brutalidad de la agresión.

Embed Además, la mujer expresó que se trata de un caso de bullying, ya que el alumno que atacó a su hijo lo hostigaba sistemáticamente.

Tras la agresión, el adolescente de 14 años fue trasladado por sus padres hasta la Clínica del Niño y la Familia, donde recibió las primeras curaciones y quedó internado a la espera de su evolución. Los especialistas le realizaron una tomografía que indicó que sufrió fracturas en los huesos de la nariz y de la apófisis frontal derecha del maxilar superior.

El hecho fue denunciado en la comisaría cuarta y se solicitó la intervención del área de minoridad municipal. Fuente: Agencia DIB

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