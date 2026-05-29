Comenzó el Congreso Bonaerense del Trabajo: "Estamos viviendo un industricidio feroz"

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa , junto a la jefa de Asesores de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez , encabezaron la apertura del Congreso Bonaerense del Trabajo en Mar del Plata . El evento, que cerrará este viernes con la presencia del gobernador Axel Kicillof , se desarrolla en las instalaciones del hotel “13 de Julio”, de la ciudad balnearia. Allí, los representantes del Gobierno de la Provincia acusaron a la gestión del presidente Javier Milei de llevar adelante “un proceso de industricidio feroz y más veloz que en los años 90” .

Durante la apertura de las jornadas, Correa sostuvo que la idea era realizar “de bates, discusiones y reflexiones para delinear el futuro del trabajo en la provincia y el país”. Agregó que entre los temas a discutir están “el trabajo por medio de plataformas y la inteligencia artificial” . “Siempre desde la mirada del trabajador y la trabajadora”, resaltó.

Y destacó que “el gobernador Axel Kicillof nos otorgó esta posibilidad al darle un marco institucional al debate que siempre tenemos dentro de todas las organizaciones, al discutir todas estas cuestiones del mundo del trabajo”.

“Estamos todos hermanados en esa búsqueda de un trabajo más digno, de un trabajo más justo y, en esta época de Milei, de la preservación de los puestos de trabajo y de saber que con Axel vamos a construir entre todos una alternativa a este modelo injusto que reduce nuestras posibilidades de desarrollo», expresó por su parte Álvarez Rodríguez.

“El Gobierno nacional no habla de trabajo”

Correa explicó en declaraciones al medio local La Capital que el objetivo del congreso es “generar un espacio de debate y construcción colectiva” con “una mirada federal” desde el mundo laboral.

Y cuestionó que, desde el Gobierno nacional, existe una falta de políticas orientadas a la producción y al empleo. “Tenemos un Gobierno nacional que no habla de producción, no habla de trabajo y mucho menos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hacemos todo lo contrario. Entendemos que gobernar es dar trabajo y entendemos que ese trabajo tiene que ser digno y con derechos”, afirmó en ese sentido.

Enseguida, el ministro agregó: “Tenemos más de 300 mil trabajadores y trabajadoras despedidos en un proceso de industricidio feroz, mucho más veloz que lo que sucedió en los ‘90 y mucho más rápido que el proceso de (Mauricio) Macri”.

En ese sentido, remarcó el peso productivo de la provincia de Buenos Aires: “Más del 50% de la producción nacional se realiza en el territorio bonaerense. Para la Provincia, los despedidos y despedidas son miles de familias que se quedan sin su puesto de trabajo”.

“No despedimos un solo trabajador estatal”

El funcionario destacó por su parte que “en la provincia de Buenos Aires no se despidió un solo trabajador ni una sola trabajadora estatal y hay un esfuerzo enorme, más allá del ahogo económico del Gobierno nacional, en sostener el proceso paritario”.

Finalmente, cuestionó: “Es muy fuerte el desarraigo que tiene la Nación con la industria nacional y con las fuentes de trabajo. Hay un Gobierno nacional que apuesta a la timba financiera y nunca habla ni del trabajo ni de la producción”, concluyó.

“Hay otro camino”

Por su parte, Álvarez Rodríguez afirmó que el Congreso se desarrolla “en medio de un contexto muy difícil”. “Vemos un ahogamiento financiero por parte de Milei hacia todas las provincias argentinas, especialmente hacia la provincia de Buenos Aires, que genera el 40% del Producto Bruto Interno del país”, expresó.

“Vemos la cantidad de familias que sufren el desempleo, la parálisis de la economía y de la industria. Por eso es fundamental que hoy estén acá todos los sindicatos, organizaciones sociales y sectores vinculados a la pesca, el turismo, la industria alimenticia y la textil, que sabemos que afectan muchísimo a esta ciudad”, indicó.

Álvarez Rodríguez destacó sin embargo que “hay otro camino distinto al de Milei”. Y amplió: “El camino indudablemente es el de la producción, el trabajo y la dignidad de la persona. Se expresó con una encíclica del Papa León XIV sobre esta cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial: ¿Cómo priorizamos la dignidad humana? Nosotros queremos poder trabajar, tener industria y desarrollarnos. No estamos en la etapa feudal ni en la etapa solo del extractivismo y es por eso que estamos acá”.

Fuente: Agencia DIB