viernes 29 de mayo de 2026
29 de mayo de 2026 - 18:58

Mar del Plata: detuvieron a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

El sujeto había estado detenido entre 2011 y 2017 por una causa vinculada a abuso sexual infantil.

Por Agencia DIB
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Un hombre de 43 años fue detenido en Mar del Plata por distribuir y comercializar material de abuso sexual infantil, en el marco de una investigación encabezada por la Policía Federal.

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Según informaron fuentes oficiales al portal local Mi8, la causa se inició a mediados de mayo tras un oficio judicial enviado por la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, a cargo de la fiscal Graciela Ofelia Trill, a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata.

Los investigadores realizaron tareas de análisis de información y ciberpatrullaje para identificar al sospechoso, quien residiría en un inmueble ubicado sobre la calle Jorge Luis Borges al 200, en Villa Primera.

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Los agentes establecieron que el acusado utilizaba la vivienda para llevar adelante las maniobras investigadas. Además, detectaron que el sujeto había estado detenido entre 2011 y 2017 por una causa vinculada a abuso sexual infantil.

Detención

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº3 de Mar del Plata, a cargo de la jueza Rosa Frende, ordenó el allanamiento del domicilio. El hombre quedó detenido y los agentes secuestraron una notebook, un teléfono celular y documentación considerada de interés para la causa.

El acusado quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización”.

Fuente: Agencia DIB

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