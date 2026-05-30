Mar del Plata: la UOCRA pide a Nación "no poner palos en la rueda" para la remodelación del Ariston

Un grupo inversor adquirió recientemente una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Mar del Plata , el Parador Ariston . La idea es poner el valor el edificio proyectado en 1947 por el arquitecto Marcel Breuer , pero desde la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) ven “mucha demora” con el inicio de las obras y le reclamaron al Gobierno nacional “que no haya palos en la rueda” .

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“ Vemos mucha demora, con muchos trámites que piden porque el edificio es monumento histórico . La obra que se quiere hacer mantiene y renueva su valor patrimonial. La verdad es que si uno ve como está hoy el Parador Ariston, da vergüenza que esté protegido como patrimonio cuando hoy está arruinado y afea la costa ”, expresó César Trujillo , secretario general de la UOCRA Mar del Plata, al portal local 0223 .

El dirigente sostuvo que “hay demoras burocráticas” por parte de Nación , para poder comenzar a realizar los trabajos, que implicarían “mucha mano de obra”.

“Estamos frente a un proyecto muy importante, que incluye hotelería y que va a permitir a que todos los argentinos puedan conocer y visitar en verano y todo el año. Hoy el barrio Playa Serena está abandonado y cuando se termine esta obra, seguramente habrá mucho turismo. Es por eso que vamos a tratar de reunirnos con (el secretario de Turismo de Nación) Daniel Scioli , para que se pueda destrabar toda la burocracia”, sentenció Trujillo.

“Creemos que hay muchos palos en la rueda que traban el desarrollo de la ciudad. No solo las administrativas, sino de grupos de vecinos, que dicen cuidar el medio ambiente y enseguida salen a criticar”, concluyó Trujillo.

"Queremos que sea un museo"

El edificio, declarado Monumento Histórico Nacional en 2019, fue adquirido por una nueva sociedad integrada por Miguel Martínez Allué, Marcelo Poczinok y Mara Knezevic, todos vinculados al grupo empresario gastronómico La Fonte D'Oro.

A fines de febrero Martínez Allué, titular de la cadena de confiterías, se mostró entusiasta con el nuevo proyecto. “La idea es que el Ariston sea el Ariston primero. Que sea un museo accesible para quien quiera visitarlo. Cómo sustentarlo, hay opciones”, afirmó

Del lujo al abandono

Ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta 11, el Ariston es reconocible por su estructura elevada sobre cuatro pilares y su planta con forma de trébol.

El proyecto principal fue hecho por el arquitecto húngaro-estadounidense Marcel Breuer, en colaboración con sus colegas argentinos Eduardo Catalano y Carlos Coire.

ariston 1 El Ariston en su época de esplendor.

El Ariston se construyó en apenas 60 días, entre diciembre de 1947 y febrero de 1948. Durante los años ‘50 y ‘60 funcionó como confitería, restaurante y salón de baile. Luego fue teniendo otros usos, hasta que en 1993 cerró susp puertas. En total abandono con el paso de los años, el edificio sufrió un gran deterioro, aunque se volvió un imán para fotógrafos y exploradores urbanos.

Fuente: Agencia DIB