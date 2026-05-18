Ensenada: hallaron el cuerpo de un hombre en la Ceamse e investigan cómo llegó hasta allí

El cuerpo fue hallado en el predio de la Ceamse, en Ensenada. 0221

Investigadores judiciales y policiales trabajan para esclarecer las circunstancias en las que murió un hombre cuyo cuerpo fue hallado el viernes en el predio de la planta de tratamiento de residuos de la Ceamse, en Ensenada.

De acuerdo con lo informado por el diario El Día, el descubrimiento se produjo cuando un operario que manejaba una máquina en el sector de procesamiento de desechos advirtió la presencia de restos humanos entre las bolsas acumuladas. En un primer momento, la víctima fue registrada como NN, con una edad estimada entre 30 y 40 años. Sin embargo, durante la inspección, los peritos encontraron una fotocopia de su DNI en un bolsillo del pantalón, lo que permitió establecer su identidad. El hombre tenía domicilio en la zona de 80 y 122.

Los primeros exámenes forenses detectaron múltiples traumatismos en el rostro, además de escoriaciones y hematomas en distintas partes del cuerpo. Según las estimaciones iniciales, la muerte se habría producido entre 8 y 12 horas antes de que el cadáver fuera encontrado.

Por la dinámica del predio y el circuito de recolección de residuos, los investigadores sostienen que el cuerpo habría llegado hasta Ensenada dentro de uno de los camiones compactadores provenientes del casco urbano de La Plata. Sobre la base de testimonios recabados en la causa, trascendió que la víctima sería una persona en situación de calle que solía permanecer en las inmediaciones de Plaza Olazábal.

En esa línea, los pesquisas intentan determinar si el hombre se encontraba durmiendo dentro de un contenedor al momento de ser recolectado. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, conducida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. Fuente: Agencia DIB

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