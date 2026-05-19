martes 19 de mayo de 2026
19 de mayo de 2026 - 08:19

Kicillof recibe en La Plata a intendentes con agenda sanitaria y "anti Milei"

El gobernador hará un repaso de los recortes en fondos, menos medicamentos y faltante de vacunas que llegan a la provincia.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.&nbsp;

El gobernador bonaerense Axel Kicillof. 

Kicillof, con el minsitro Kreplak, el intendente Andreotti y personal del Hospitl.&nbsp;

Kicillof, con el minsitro Kreplak, el intendente Andreotti y personal del Hospitl. 

El gobernador Axel Kicillof recibirá este martes en La Plata a unos 70 intendentes para exponer las complejidades de la crisis sanitaria que se desató en la provincia y municipios a partir de los recortes de programas nacionales y del desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional.

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Al encuentro se espera que lleguen la mayoría de jefes comunales de todo el territorio bonaerense. Sin embargo, como pasó en la cumbre del 26 de marzo, donde Kicillof encendió alarmas el agravamiento de la situación fiscal, en la administración Kicillof no esperan a los alcaldes opositores. Solamente, se estima, habrá una presencia de una comitiva de alcaldes de la Unión Cívica Radical.

En esta nueva reunión, el gobernador presentará junto a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, un informe detallado sobre el impacto del ajuste nacional en el sistema sanitario y se firmará un acta acuerdo para reclamar por los recursos y políticas públicas afectadas. Sobre todo, después del nuevo recorte de $63.000 millones y que abarca diferentes áreas, entre las que se encuentra la de medicamentos.

Entre los principales puntos se abordarán las consecuencias derivadas de la interrupción y desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades vinculadas al acceso a medicamentos, los problemas asociados a la provisión de insumos y vacunas, la creciente demanda sobre el sistema público y el impacto en distintas estrategias de atención y cuidado.

Reclamos por el recorte de medicamentos

Según se adelantó, esta cumbre que se da en la previa de la Marcha Federal de salud también tendrá un documento firmado por los intendentes y que le harán llegar a Milei. No será el primero de los reclamos a su gestión, ya que los ministros y alcaldes vienen movilizándose a Buenos Aires para pedir por la reactivación de la obra pública y el recorte en el envío de alimentos.

“El problema de las vacunas es impresionante. Hay una negligencia muy grande del gobierno nacional. El país era un modelo a nivel internacional y hoy es todo lo contrario. El país pasó a comprar 50 millones de dosis a 36 millones de dosis”, sostuvo Kreplak en la antesala del encuentro.

Justamente días atrás, Kicillof y Kreplak anunciaron un refuerzo en la entrega de medicamentos y calificaron de "criminal" el fin del plan Remediar que hará la administración libertaria. Para ello dieron un nuevo impulso al programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza a la población la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes. También el ministro reclamó por la falta de vacunas que debe mandar Nación.

Desde la Provincia señalaron que el ajuste ya genera efectos concretos sobre el funcionamiento del sistema sanitario y advierten sobre una creciente presión en hospitales y centros de salud, en un contexto de mayor demanda y menores recursos provenientes de políticas nacionales. De hecho, estimaron, que la demanda creció un 30% en hospitales públicos bonaerenses en el último tiempo, en parte por la caída de coberturas privadas.

Fuente: Agencia DIB

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