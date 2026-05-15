viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 21:02

Allanan un predio en Los Hornos y encuentran unas 150 personas explotadas y hacinadas

La investigación comenzó tras la denuncia de la presencia de una menor de 14 años trabajando en la cosecha de tomate. En el lugar había 99 adultos y 51 menores explotados.

Por Agencia DIB
Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos.&nbsp;

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos. 

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos.&nbsp;

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos. 

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos.&nbsp;

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos. 

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos, ubicado en 185 y 80.&nbsp;

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos, ubicado en 185 y 80. 

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos.&nbsp;

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos. 

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos.&nbsp;

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos. 

Unas 150 personas fueron halladas en un predio de La Plata, ubicado en las calles 185 y 80 en la localidad de Los Hornos, en condiciones de explotación laboral y vulnerabilidad, por la precariedad de las viviendas en las que estaban hacinadas varias familias.

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El operativo fue llevado a cabo por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen organizado y la causa, a cargo de la UFI Nº15 de La Plata fue caratulada como "trata de personas – trabajo infantil".

hacinados LH 6
Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos, ubicado en 185 y 80.

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos, ubicado en 185 y 80.

La denuncia del caso fue presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que advirtió sobre la presencia de una menor de 14 años trabajando en la cosecha de tomate. Lo cierto es que, al momento, confirmaron que había en el lugar 99 adultos y 51 menores explotados.

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Durante la inspección, los agentes identificaron a una niña en silla de ruedas, quien fue trasladada junto a su madre con intervención del área local de Niñez y Adolescencia. También encontraron a un hombre de unos 30 años, con una situación de retraso madurativo, con la puerta de su vivienda cerrada con cadena y candado.

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Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos.

Unas 150 personas fueron encontradas en situación de explotación laboral y precariedad habitacional en un predio de Los Hornos.

En el procedimiento, la fiscal María Cecilia Corfield ordenó el secuestro de cuatro teléfonos celulares pertenecientes a la asistente social Verónica Tumori (54), y a Fabio Agostinelli (54) y Tiziano Agostinelli (52) integrantes de la familia propietaria del lugar. Los tres presentan distintos grados de responsabilidad en la logística del predio y las condiciones en las que estaban las personas.

Fuente: Agencia DIB

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