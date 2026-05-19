La Plata vuelve a correr: anunciaron la cuarta edición de la Media Maratón

El próximo domingo 14 de junio de 2026 se disputará la cuarta edición de la Media Maratón Ciudad de La Plata.

La ciudad de La Plata y a comenzó a poner fecha a una de las citas deportivas más importantes de su calendario. El próximo domingo 14 de junio de 2026 se disputará la cuarta edición de la Media Maratón Ciudad de La Plata, una competencia que en pocos años logró convertirse en una referencia para corredores amateurs y de alto rendimiento de distintos puntos del país.

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La prueba tendrá largada a las 8 desde Plaza Moreno y repetirá su esquema con dos distancias: 10 y 21 kilómetros. El recorrido atravesará distintos puntos emblemáticos de la capital bonaerense a través de un circuito urbano diseñado para favorecer la velocidad y el rendimiento deportivo.

Uno de los aspectos que los organizadores destacan es la certificación del trazado, una característica que permite validar oficialmente marcas y tiempos obtenidos durante la competencia. En ese sentido, el circuito platense ya dejó antecedentes destacados dentro del atletismo argentino.

Durante la edición 2024, el atleta Cristian Garro estableció allí el récord nacional de 10 kilómetros, una actuación que consolidó al recorrido como uno de los más veloces del país y reforzó la proyección de la carrera dentro del ambiente del running.

La edición 2026 también marcará un punto de inflexión en la evolución del evento. La competencia contará con el respaldo de New Balance como marca deportiva oficial, una incorporación que permitirá integrar la prueba platense al circuito internacional New Balance Race Series, una de las plataformas de carreras más reconocidas a nivel mundial.

La inclusión dentro de ese calendario supone un salto en términos de visibilidad y posicionamiento. Además del crecimiento organizativo, la expectativa es ampliar la convocatoria de corredores nacionales e internacionales.

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Atletas de élite

La organización también confirmó la presencia de atletas de elite. Entre ellos aparece Félix Sánchez, fondista formoseño que alcanzó notoriedad al convertirse en el mejor argentino de la Maratón de Buenos Aires 2022 con una marca de 2 horas, 16 minutos y 50 segundos.

A su vez, participará María Belén Córdoba, una de las referentes argentinas del mediofondo y una atleta que viene mostrando un crecimiento sostenido en pruebas de 21 kilómetros.

Con una convocatoria que año tras año suma participantes y una identidad cada vez más consolidada, la carrera buscará volver a convertir a las calles platenses en escenario de una jornada atravesada por el deporte y el movimiento.

Más información e inscripción:

Media Maratón Ciudad de La Plata 2026

Instagram oficial:

Instagram de Media Maratón Ciudad de La Plata

Fuente: Agencia DIB