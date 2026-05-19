martes 19 de mayo de 2026
19 de mayo de 2026 - 09:54

Desde La Plata, comienza el operativo de ARBA para desendeudar a jubilados

Los agentes harán una recorrida “puerta a puerta”. En La Plata se identificaron 1.557 personas con deudas en el Impuesto Inmobiliario.

Por Agencia DIB
El director ejecutivo de ARBA,&nbsp;Cristian Girard, y el intendente de La Plata,&nbsp;Julio Alak.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el intendente de La Plata, Julio Alak.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha, junto al municipio de La Plata, un operativo domiciliario para facilitar el acceso a la exención del Impuesto Inmobiliario Edificado a jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que mantienen deudas y están en condiciones de recibir el beneficio sin saberlo.

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La iniciativa comenzará en la capital bonaerense, donde se identificaron 1.557 personas alcanzadas por esta medida, con deudas acumuladas por $154,5 millones. Pero después la idea de la administración provincial es seguir por otros distritos.

De hecho, en General Pueyrredón se detectaron 733 personas con deuda, en La Matanza 655, en Lomas de Zamora 498 y en Quilmes 480. También se destacan Merlo, con 392 casos; Almirante Brown, con 371; Lanús, con 370; Bahía Blanca, con 368 y Tandil, donde se identificaron 147 jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados en condiciones de acceder a la exención.

En paralelo, ARBA solicitará formalmente a Anses un padrón actualizado de jubiladas y jubilados con domicilio en la provincia de Buenos Aires para ampliar el alcance del programa y continuar articulando acciones con otros municipios bonaerenses.

Acuerdo entre ARBA y La Plata

El programa surge a partir de un trabajo conjunto entre el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y el intendente de La Plata, Julio Alak, en un contexto especialmente complejo para los sectores previsionales. Según datos relevados por la Agencia mediante cruces de información con el Instituto de Previsión Social (IPS), en toda la provincia existen alrededor de 17 mil jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que podrían acceder a la exención del Inmobiliario Urbano y actualmente registran deuda porque desconocen ese derecho.

En ese sentido, Girard explicó que “sabemos que el contexto económico es muy difícil, especialmente para quienes viven de una jubilación o una pensión. Por eso trabajamos para acercar soluciones concretas y simplificar el acceso a beneficios que alivien la situación de un sector que históricamente tuvo voluntad de pago”.

Por su parte, Alak sostuvo: “Tenemos la responsabilidad de estar cerca de quienes más esfuerzo hicieron durante toda su vida y hoy necesitan el acompañamiento del Estado”.

Cómo será el operativo de ARBA

Las personas alcanzadas serán contactadas mediante correo postal, correo electrónico, llamados telefónicos y otros canales oficiales disponibles en ARBA y el municipio. Quienes reciban la notificación, deberán acercarse al Centro de Servicio Local de ARBA más cercano a su domicilio. El trámite tendrá atención prioritaria y requerirá únicamente DNI, fotocopia del documento y la firma de una declaración jurada.

Para acceder a la exención se deberá cumplir con las condiciones previstas en el Código Fiscal: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser titular de una única propiedad destinada a vivienda familiar cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y no estar inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Fuente: Agencia DIB

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