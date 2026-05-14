La Plata: Kicillof y Alak encabezan la inauguración de un Curso de Formación Política

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezará junto al intendente de La Plata , Julio Alak , la apertura del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación” .

El encuentro tendrá lugar este jueves a las 16 horas en el Teatro Municipal Coliseo Podestá , ubicado en la calle 10, entre 46 y 47 de la capital bonaerense. La propuesta es organizada por el Instituto de Capacitación Política (ICP) , entidad con más de 25 años de trayectoria en formación y debate.

El evento podrá seguirse en vivo desde cualquier punto del país a través del canal de YouTube del instituto . Según se indicó, el curso se extenderá durante cuatro meses y estará dividido en módulos que abordarán temáticas centrales de la política y la economía contemporánea.

Embed - Presente y Futuro de la Argentina en un mundo en transformación.

Los organizadores confirmaron que tras la primera clase se desarrollarán encuentros sobre “El nuevo desorden mundial”, “América Latina: la región clave del siglo XXI”, “Argentina: economía, poder y soberanía en disputa” y “La comunidad organizada: ideas para la Argentina del siglo XXI” y cada instancia contará con la participación de académicos, especialistas y referentes políticos que aportarán miradas diversas sobre los desafíos actuales.

Además, se informó que la iniciativa está articulada con la Secretaría de Formación Política del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, conducida por Alak, quien es también presidente honorario de la institución.

Fuente: Agencia DIB