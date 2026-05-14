jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 08:49

La Plata: Kicillof y Alak encabezan la inauguración de un Curso de Formación Política

El Gobernador y el intendente de La Plata presentan en el Coliseo Podestá un ciclo de capacitación del PJ bonaerense.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof y Julio Alak.

Axel Kicillof y Julio Alak.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará junto al intendente de La Plata, Julio Alak, la apertura del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”.

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El encuentro tendrá lugar este jueves a las 16 horas en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en la calle 10, entre 46 y 47 de la capital bonaerense. La propuesta es organizada por el Instituto de Capacitación Política (ICP), entidad con más de 25 años de trayectoria en formación y debate.

En vivo por YouTube

El evento podrá seguirse en vivo desde cualquier punto del país a través del canal de YouTube del instituto. Según se indicó, el curso se extenderá durante cuatro meses y estará dividido en módulos que abordarán temáticas centrales de la política y la economía contemporánea.

Embed - Presente y Futuro de la Argentina en un mundo en transformación.

Los organizadores confirmaron que tras la primera clase se desarrollarán encuentros sobre “El nuevo desorden mundial”, “América Latina: la región clave del siglo XXI”, “Argentina: economía, poder y soberanía en disputa” y “La comunidad organizada: ideas para la Argentina del siglo XXI” y cada instancia contará con la participación de académicos, especialistas y referentes políticos que aportarán miradas diversas sobre los desafíos actuales.

Además, se informó que la iniciativa está articulada con la Secretaría de Formación Política del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, conducida por Alak, quien es también presidente honorario de la institución.

Fuente: Agencia DIB

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