La Plata: hallan muerto a un hombre que era buscado desde el 6 de mayo

El cuerpo de Alejandro Samuel Rodríguez, de 37 años, quien fue visto por última vez el pasado 6 de mayo en La Plata, fue encontrado este viernes alrededor del mediodía en la zona de Campo Arana, a unos 8 kilómetros de su domicilio. El cuerpo de Alejandro Samuel Rodríguez, de 37 años, quien fue visto por última vez el pasado 6 de mayo en La Plata, fue encontrado este viernes alrededor del mediodía en la zona de Campo Arana, a unos 8 kilómetros de su domicilio. El cuerpo de Alejandro Samuel Rodríguez, de 37 años, quien fue visto por última vez el pasado 6 de mayo en La Plata, fue encontrado este viernes alrededor del mediodía en la zona de Campo Arana, a unos 8 kilómetros de su domicilio.

El cuerpo de Alejandro Samuel Rodríguez, de 37 años, quien fue visto por última vez el pasado 6 de mayo en La Plata, fue encontrado este viernes alrededor del mediodía en la zona de Campo Arana, a unos 8 kilómetros de su domicilio.

La madre del muchacho, Margarita Molina, confirmó la triste noticia a medios locales y al canal de noticias TN. Al parecer, el cadáver fue hallado por una mujer que realizaba tareas rurales y dio aviso a las autoridades.

La Policía Científica se acercó al lugar, analizó la escena y realizó las tareas para trasladar el cuerpo a la morgue. De acuerdo al informe preliminar de autopsia, no presentaba lesiones, por lo que se presume una muerte sin violencia. Incluso, no se descarta que haya muerto por un cuadro de hipotermia y deshidratación.

En tanto, Rodríguez había tenido un accidente en moto, y después de ese episodio salía a caminar y solía desorientarse, al punto de no saber cómo regresar. El muchacho había protagonizado una escena similar el año pasado, cuando permaneció desaparecido durante tres días y también lo encontraron en Campo Arana.

Por su parte, la madre del joven, aseguró que las autoridades “no revisaron las cámaras de seguridad” y no sabían dónde rastrillar o cómo buscarlo. "No lo buscaron. Ellos lo mataron", aseveró. Fuente: Agencia DIB

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