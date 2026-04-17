La Plata: allanamientos por amenazas de tiroteos

El secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian , comentó este viernes que reconocieron a alumnos de La Plata y de su distrito por la realización de amenazas de tiroteos en escuelas, y serán investigados bajo la carátula de intimidación pública. Así, en la localidad de Lisandro Olmos se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de dos estudiantes, donde se incautaron armas de fuego de distinto calibre y otros elementos.

El funcionario había adelantado por Radio Provincia que los jóvenes "cometieron un delito (intimidación pública), que es penado por la ley con 2 y hasta 6 años de prisión ". Por lo tanto, aseguró que "la Justicia va a actuar rápidamente y van a ser procesados penalmente".

Según se informó, se trata de dos chicos que concurren al Colegio Emanuel , situado en 200 entre 40 y 41 de la localidad de Olmos, en donde llevaron a cabo inscripciones que pusieron en vilo a la comunidad educativa.

El caso recayó en la fiscal Carmen Ibarra y en la jueza de garantías María José Lescano del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Reunión

Por la oleada de casos, funcionarios municipales y bonaerenses se reunieron ayer jueves en la sede del Ministerio de Seguridad provincial con el objetivo de coordinar medidas de prevención inmediatas. En la reunión estuvieron presentes los secretarios de Seguridad de La Plata, Diego Pepe, y Ensenada, así como representantes de la Dirección General de Educación y Cultura junto a integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Slobodian dijo que "debemos abordar la situación de manera no sólo de manera regional, sino también de forma interdisciplinaria". Detalló que "cada uno de nosotros tiene perfiles diferentes". Al respecto, indicó que "Educación lo abordaba como una cuestión pedagógica, hasta que por la gravedad de casos anteriores entendieron que había que tomarlo como un delito".

Frenar los casos

Más allá de las actuaciones dentro de los establecimientos, "advirtieron que había que parar los casos rápidamente", debido a que "no es solamente la consecuencia en cada colegio, si no que (las amenazas) resienten todo el sistema de seguridad porque en cada escuela había 1 ó 2 patrulleros y quedaban 3 ó 4 patrulleros dando vueltas".

El funcionario ensenadense indicó que las autoridades creen que los estudiantes "interpretan como un chiste y una picardía" esas pintadas y, por lo tanto, "no miden las consecuencias". No obstante, sostuvo que "los grandes entendimos que había que poner límites a tiempo. Las autoridades de Educación, Seguridad y Justicia entendimos que tenemos que tomarlo como un delito, y los chicos que cometen este delito sin intenciones tiene que aprender las consecuencias. Nuestra tarea es ordenarlo y ponerles un límite".

Fuente: Agencia DIB