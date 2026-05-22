viernes 22 de mayo de 2026
22 de mayo de 2026 - 12:07

La Plata: bandas de rock realizan una noche solidaria para juntar ropa y alimentos

Será el jueves 28 de mayo desde las 20 en Pura Vida. La entrada es ropa o alimentos no perecederos. Tocarán tres bandas.

Por Agencia DIB
Inacayal, banda de rock pesado que reivindica los pueblos originarios.

Inacayal, banda de rock pesado que reivindica los pueblos originarios.

En medio de la difícil situación que atraviesa el país y con la llegada del frío más intenso del invierno, un grupo de bandas de música realizarán una jornada solidaria en La Plata para juntar ropa y alimentos para la gente más necesitada.

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“Creemos que es momento de dar una mano y ayudar a quienes más lo necesitan”, indicaron desde la organización del evento, que se realizará el jueves 28 de mayo en el tradicional bar Pura Vida, de diagonal 78 entre 8 y 61 de la capital provincial, desde las 20 horas.

El encuentro contará con la presencia del Inacayal, banda de rock pesado que reivindica los pueblos originarios; Frank Psiquiatra, un power trío de rock oriundo de La Plata y Viuda Negra, una banda de hard rock. “Será una noche cargada de distorsión, energía y aguante”, anunciaron.

La entrada solidaria consistirá en llevar ropa de abrigo, mantas y/o alimentos no perecederos que serán entregados a La Casita de Los Pibes, en Villa Alba, al sur de La Plata. Se trata de un sitio con 45 años que desarrolla proyectos sociocomunitarios con pibes y pibas del barrio y sus familias.

Fuente: Agencia DIB

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