La Plata: bandas de rock realizan una noche solidaria para juntar ropa y alimentos

Inacayal, banda de rock pesado que reivindica los pueblos originarios.

En medio de la difícil situación que atraviesa el país y con la llegada del frío más intenso del invierno, un grupo de bandas de música realizarán una jornada solidaria en La Plata para juntar ropa y alimentos para la gente más necesitada.

“Creemos que es momento de dar una mano y ayudar a quienes más lo necesitan”, indicaron desde la organización del evento, que se realizará el jueves 28 de mayo en el tradicional bar Pura Vida, de diagonal 78 entre 8 y 61 de la capital provincial, desde las 20 horas.

El encuentro contará con la presencia del Inacayal, banda de rock pesado que reivindica los pueblos originarios; Frank Psiquiatra, un power trío de rock oriundo de La Plata y Viuda Negra, una banda de hard rock. “Será una noche cargada de distorsión, energía y aguante”, anunciaron.

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La entrada solidaria consistirá en llevar ropa de abrigo, mantas y/o alimentos no perecederos que serán entregados a La Casita de Los Pibes, en Villa Alba, al sur de La Plata. Se trata de un sitio con 45 años que desarrolla proyectos sociocomunitarios con pibes y pibas del barrio y sus familias. Fuente: Agencia DIB

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