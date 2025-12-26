La Plata: entró una cañita voladora en su casa y se quemó su vivienda

Así quedó el interior de la casa de la víctima.

En una noche de Navidad con muchos incidentes en La Plata , entre ellos uno que terminó con un muerto , una vecina perdió todo tras ser víctima del incendio de su vivienda luego de que un grupo de jóvenes le arrojaron una cañita voladora durante los festejos.

La Plata: YPF inauguró un espacio clave para monitorear las operaciones en tiempo real

La Plata: mató a un vecino alterado por la pirotecnia que tiraban los hijos

El hecho se dio durante la madrugada del jueves en 116 entre 67 y 68 , en el barrio El Mondongo de la capital bonaerense.

La dueña de la vivienda contó a los medios cómo la cañita voladora se metió en su casa y provocó un incendio que provocó la pérdida total del inmueble. La mujer reveló que además ardió ropa, calzado, carteras y hasta 700.000 pesos que tenía guardados como ahorros .

La víctima no resultó herida ya que al momento del hecho se encontraba brindando en la vivienda de una vecina.

Los bomberos trabajaron en el lugar y evitaron que el fuego se extienda hacia otros domicilios.

En cámara

Previo al incendio, cámaras de vigilancia captaron a un grupo de jóvenes arrojando fuegos artificiales frente al domicilio de la mujer, quien relató: “Se ve a uno de ellos apuntando hacia mi ventana antes del hecho”.

Hasta el momento no hay detenidos y se esperan avances para esclarecer el caso en las próximas horas: “Quiero que los responsables paguen por esto”, pidió la denunciante.

Fuente: Agencia DIB