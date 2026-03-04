miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 14:42

Conmoción en los Tribunales platenses: un detenido se tiró al vacío desde un cuarto piso

Ocurrió al mediodía en el edificio de calle 56 entre 7 y 8. El hombre impactó contra el auto de un juez y permanece hospitalizado.

Por Agencia DIB
La sede del Fuero Penal de La Plata, en 56 entre 7 y 8.

Este miércoles se registró un episodio impactante en el edificio del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 56 entre 7 y 8, cuando un hombre que se encontraba aprehendido se arrojó desde un cuarto piso y cayó sobre el auto de un magistrado en plena sede judicial.

El hecho ocurrió alrededor de las 12, mientras el detenido estaba en la sala de audiencias de la Defensoría Penal N° 4, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El hombre había sido trasladado a la sede del Fuero Penal desde la comisaría 6ª de Tolosa para recibir asesoramiento de la defensoría y, en un descuido de las autoridades, saltó antes de que alguien pudiera detenerlo.

Operativo de emergencia

La caída se produjo en el sector destinado al estacionamiento del personal judicial. De acuerdo con voceros del caso, el detenido impactó contra un vehículo perteneciente al juez Eduardo Silva Pelossi, que sufrió daños en la parte delantera.

Tras el fuerte impacto, personal del SAME acudió de inmediato al lugar y constató que el hombre presentaba una fractura expuesta en una pierna y múltiples fracturas de costillas. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde permanece internado. Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre su estado de salud, aunque las heridas fueron calificadas como de gravedad.

La causa

El hombre se encontraba aprehendido desde el 3 de marzo en el marco de una causa caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado”, con intervención de la UFI N° 15 de La Plata y actuación preventiva de la mencionada comisaría de Tolosa.

Inicialmente trascendió que el acusado habría comenzado a discutir con otra persona mientras declaraba y que, en ese contexto, se produjo el salto. Esa secuencia es ahora materia de investigación.

Tras el hecho, la causa fue recaratulada como “tentativa de suicidio” y se aguardan novedades médicas y judiciales en las próximas horas.

Fuente: Agencia DIB

