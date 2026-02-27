Crimen de Kim Gómez: pidieron 23 años y 4 meses de prisión para el acusado del homicidio

Marcos, el padre de Kim Gómez, la niña asesinada en La Plata. - Captura de pantalla -

El joven de 18 años, acusado por el homicidio de Kim Gómez, la niña asesinada en febrero de 2025 en La Plata, se enfrentará al veredicto sobre su condena, el próximo 16 de marzo, mientras que la parte damnificada solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión.

El 25 de febrero de 2025 ocurrió la muerte de Kim Gómez, al ser arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto en la ciudad de La Plata. El hecho generó conmoción y repudio en todo el país.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro, que ahora deberá definir la responsabilidad penal y la calificación definitiva.

Según consta en el expediente judicial, todo comenzó pasadas las 20 en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo. Allí, los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del auto y la amenazaron con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto. La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.

Dentro de la causa, uno de los testigos clave manifestó que vio a uno de los delincuentes intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto. Kim fue arrastrada durante casi dos kilómetros.

Para compartir en redes







