La Justicia declaró culpable al adolescente acusado por la muerte de Kim Gómez

La Justicia declaró este miércoles culpable al joven que ocasionó la muerte de la niña Kim Gómez (7) durante un violento robo que tuvo lugar en La Plata hace poco más de un año. Ahora se espera que a mediados de este mes se conozca el monto de la pena, los fundamentos y el destino del acusado .

Como destacaron medios locales, en la última jornada del juicio, los jueces del Tribunal de Responsabilidad Penal Nº 1 de La Plata, integrado por Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro , establecieron la culpabilidad del implicado, quien al momento del asesinato tenía 17 años .

La fiscalía, encabezada por Mercedes Catani , había pedido para el imputado una condena de 23 años y 4 meses de prisión. Fue después de proyectar un concurso real con otro delito . Mientras que la defensa apeló a una figura culposa , sin intención de matar, que a su criterio es merecedora de una sanción de 7 años de cárcel.

Jorge Bru , el abogado de la familia de Kim Gómez, precisó que "el próximo 16 de marzo se conocerán los fundamentos, el monto de la pena y el destino del acusado" .

En ese sentido, dijo que "nosotros esperamos que la condena sea importante en los términos que lo pidió la fiscalía, que ha hecho un grandísimo trabajo, muy comprometido". "Los elementos que se han recolectado en la causa dan fundamento a la mayor de las penas por la crueldad de cómo ocurrieron las cosas", sostuvo.

Con respecto al otro menor de edad acusado, el letrado señaló que "es inimputable y la nueva ley no lo alcanza porque no es retroactiva". Y sostuvo que "la expectativa de la familia de Kim es que el menor esté resguardado en un instituto de seguridad hasta que cumpla la mayoría de edad". El adolescente tenía 14 años al momento del hecho.

“Pido perdón”

Al cierre de los alegatos, cuando le dieron la posibilidad de dar sus últimas palabras, el sospechoso ahora condenado pidió “perdón” y dijo que solo quería cometer un robo.

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles un Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.

Los delincuentes obligaron a la mujer a a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad. Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, intentó descender, pero quedó enganchada. Fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.

La huida terminó cuando los malvivientes chocaron contra un poste de luz. El vehículo cayó en una zanja, y corrieron hacia un descampado, donde fueron arrestados.

Fuente: Agencia DIB