martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 12:24

La Plata: un mecánico fue víctima de una viuda negra que le dio mates con droga

El hecho ocurrió en el barrio San Carlos. El hombre y la mujer habían hecho contacto por redes sociales, él la invitó a su casa y ella lo durmió para robarle dinero y vaciarle su billetera virtual.

Por Agencia DIB
La Policía investiga.&nbsp;

La Policía investiga. 

En los últimos días hay alerta en La Plata por un nuevo caso de la modalidad delictiva conocida como viuda negra. Un hombre denunció haber sido víctima de un robo tras concretar un encuentro con una mujer en su vivienda de la calle 139 entre 41 y 42, en el barrio San Carlos. Lo que llamó la atención es que la presunta droga le fue suministrada a la víctima en un mate.

Según informan medios locales, la presentación fue realizada en la subcomisaría La Unión durante la madrugada del 26 de febrero. El hecho habría ocurrido pocas horas antes, alrededor de las once de la noche del 25.

Dormido con el mate

De acuerdo con el testimonio del damnificado, un mecánico de 58 años, una mujer se presentó en su domicilio tras haber entablado contacto previo. El hombre la invitó a ingresar y compartieron unos mates. En ese contexto, comenzó a sentirse inusualmente somnoliento y se quedó dormido.

Horas más tarde, al despertar, advirtió el faltante de dinero en efectivo -unos 140 mil pesos-, prendas de vestir y otros objetos personales. Además, detectó una transferencia realizada desde su billetera virtual hacia una cuenta que estaría vinculada a la mujer.

Identidad

La pesquisa busca determinar la identidad de la sospechosa, qué sustancia se utilizó para adormecer a la víctima y si hubo cómplices en el hecho. También, si existen otros robos con un modus operandi similar en la Región.

El caso fue caratulado como “robo”. La causa quedó en manos de la UFI Nº 5, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 2 y la Defensoría Oficial Nº 3 del Departamento Judicial La Plata.

Fuente: Agencia DIB

