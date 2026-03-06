La Plata: Alak destacó superávit, obras y modernización del Estado municipal

El intendente de La Plata, Julio Alak, hizo un balance de sus dos años de gestión al frente del municipio y destacó el reordenamiento logrado a tal punto de lograr una calificación de una consultora internacional.

El intendente de La Plata Julio Alak hizo un balance de sus dos años de gestión al frente del municipio y destacó el reordenamiento logrado a tal punto de lograr una calificación de una consultora internacional como la comuna más sólida financieramente y transparente de la Argentina.

Al inaugurar el 83° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso centrado en el balance de sus dos años de gestión, en el que destacó el saneamiento de las cuentas municipales, la modernización del Estado local y una serie de obras de infraestructura y seguridad que, según afirmó, apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Durante su exposición, el jefe comunal remarcó que el municipio logró ordenar sus finanzas y recuperar capacidad de gestión, lo que -según señaló- permitió alcanzar un reconocimiento internacional. En ese sentido, indicó que una consultora especializada otorgó a la ciudad A- a largo plazo y A2 a corto plazo en administración financiera, lo que posiciona a la capital bonaerense como el municipio más sólido financieramente y transparente del país.

Se refería de esa forma al relevamiento realizado por la consultora Fix SA, afiliada a Fitch Ratings, una de las entidades más prestigiosas en el análisis de riesgo crediticio a nivel global.

Este logro ubica a la capital bonaerense en el primer lugar a nivel nacional: lidera el ranking en la categoría de largo plazo, por encima de Mendoza, Rosario, Río Cuarto y Comodoro Rivadavia, y comparte el primer puesto en la de corto plazo junto a la ciudad de Mendoza; quedando luego Rosario, Río Cuarto y Comodoro Rivadavia, entre otros distritos.

Alak encabezó el acto acompañado por concejales, ministros provinciales, legisladores, dirigentes sindicales, representantes de instituciones y vecinos, entre ellos el obispo auxiliar Jorge González. En el inicio de su discurso agradeció el trabajo del Concejo Deliberante y destacó la sanción de normas que, según afirmó, contribuirán al desarrollo urbano de la ciudad.

Embed - APERTURA DE SESIONES 2026

“Venimos hoy a ratificar nuestra voluntad de trabajar con todos los sectores políticos y sociales, valorando y respetando la diversidad, pero priorizando siempre el interés superior de la ciudad”, sostuvo el intendente, quien definió al orden público y al progreso social como los dos principios centrales de su gestión.

En ese marco, explicó que el gobierno municipal se planteó tres objetivos principales: reconstruir la administración local, mejorar la calidad de vida de los platenses y rejerarquizar el rol de la ciudad como capital de la provincia de Buenos Aires.

Orden fiscal y autonomía financiera

Uno de los ejes del discurso fue la situación financiera del municipio. Alak recordó que al asumir en diciembre de 2023 la comuna registraba una deuda flotante y consolidada de más de 20.000 millones de pesos. Según indicó, ese pasivo fue cancelado durante el primer año de gestión.

“El orden en las cuentas públicas nos permitió dejar de pagar intereses y redeterminaciones de obras públicas”, afirmó.

El intendente señaló además que la gestión incrementó la participación de los recursos propios dentro del presupuesto municipal, que pasaron del 45% al 57%. De acuerdo con sus datos, por primera vez en varios años esos ingresos superaron a los provenientes de la coparticipación.

“Gracias al orden financiero fuimos una de las pocas administraciones que en el último año lograron superávit financiero y económico”, aseguró.

Según explicó, ese excedente fue destinado principalmente a la ejecución de obras públicas y programas de infraestructura.

Modernización del Estado

Otro de los ejes del balance fue el proceso de modernización administrativa impulsado por la gestión municipal. Alak destacó la creación del Centro Administrativo Municipal (CAM), ubicado en 48 y diagonal 80, que —según indicó— mejoró la atención al público y concentró áreas de gestión que antes funcionaban de manera dispersa.

También anunció que el mes próximo se inaugurarán las obras de puesta en valor de los cuatro pisos de la torre gubernamental 1 y del subsuelo del Palacio Municipal.

En paralelo, la comuna avanza en un plan de transformación digital desarrollado en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Dentro de ese proceso, el intendente confirmó que en abril se inaugurará el nuevo Centro de Datos Municipal, construido con una inversión de 2.300 millones de pesos y que, según destacó, será el data center más grande entre los municipios del país.

Además, el municipio analiza la construcción de un nuevo edificio inteligente para centralizar dependencias administrativas. El proyecto podría financiarse con la venta de propiedades consideradas obsoletas y con el ahorro generado por el pago de alquileres de oficinas.

Seguridad y control urbano

En materia de seguridad, Alak resaltó la creación del Centro de Operaciones Municipal (COM), que unificó el sistema de monitoreo que antes funcionaba en distintos edificios.

El intendente adelantó que a partir de mayo el sistema incorporará seis drones, una unidad de monitoreo móvil, 1.200 nuevas cámaras de seguridad y 100 lectoras de patentes.

Asimismo, señaló que se creó un área específica de análisis criminal y una mesa de coordinación interinstitucional para abordar las políticas de seguridad.

Entre otras medidas, destacó el programa de remoción de vehículos abandonados o incendiados en la vía pública, que ya permitió retirar más de 2.850 unidades.

Catedral

Ordenamiento territorial y obras

Otro de los puntos centrales del discurso fue la planificación urbana. Alak cuestionó el crecimiento desordenado que tuvo la ciudad en los últimos años y señaló que esa expansión sin reglas claras afectó la calidad de vida, la inversión privada y el cuidado ambiental.

En ese contexto, destacó la sanción del Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial, elaborado junto con el gobierno provincial, universidades y colegios profesionales.

“El plan establece hacia dónde y cómo puede expandirse la ciudad. No hay progreso sin orden y no hay orden sostenible sin una mirada estratégica sobre el territorio”, afirmó.

En paralelo, el intendente repasó obras de infraestructura en barrios y localidades del partido, en el marco del plan “1.000 Cuadras”. Según detalló, ya se ejecutaron más de 360 obras de pavimentación, más de mil reparaciones de cuadras pavimentadas y cerca de 300 intervenciones en calles de tierra.

También mencionó trabajos hidráulicos, construcción de conductos pluviales, puentes vehiculares y mejoras en desagües para prevenir anegamientos.

Espacios públicos, educación y salud

Alak también se refirió a la recuperación de plazas y espacios verdes. Entre otras obras, mencionó la puesta en valor de las plazas San Martín, Rocha e Italia, así como trabajos en el Parque San Martín, el Parque Saavedra y distintos espacios barriales.

Además, recordó la relocalización de 1.800 vendedores ambulantes en el casco urbano, proceso que -según destacó- se realizó mediante acuerdos y sin intervención policial.

plaza san martin

En materia educativa, señaló que el municipio avanza en la puesta en valor de 200 escuelas y destacó obras como la Escuela Especial 503 de Gonnet y la primera secundaria de Ignacio Correas.

En salud, el intendente remarcó el fortalecimiento del primer nivel de atención mediante la modernización de centros de salud, la digitalización del sistema y nuevas inversiones en infraestructura.

Entre los proyectos en marcha, mencionó la construcción de un nuevo CAPS en Ignacio Correas y un centro de atención municipal en avenida 60 entre 10 y 11.

Iluminación, transporte y desarrollo productivo

El jefe comunal también destacó el plan de renovación del alumbrado público, con la instalación de 30.000 nuevas luminarias. Según indicó, el índice de apagado, que al inicio de la gestión rondaba el 20%, podría reducirse al 3% durante este año.

En materia de tránsito, el municipio incorporó 200 nuevos controladores inteligentes para semáforos y avanza con sistemas de “onda verde” en avenidas estratégicas.

semaforos

Entre las obras viales, Alak mencionó la reconstrucción integral de la avenida 44, la mejora del acceso por diagonal 74 y nuevas conexiones con la autopista La Plata–Buenos Aires.

Finalmente, el intendente destacó la regularización del Parque Industrial II, que permitió entregar las primeras escrituras a empresas luego de casi dos décadas.

“Son decisiones de impacto estructural que no se agotan en una obra ni en una gestión”, concluyó. “Son las bases para el desarrollo de la ciudad en las próximas décadas”.

Fuente: Agencia DIB