Gripe A (H3N2): los grupos de riesgo comienzan a vacunarse esta semana

Mayores de 65 años deben vacunarse todos los años contra la gripe. La vacunación infantil, clave para la salud. Las vacunas son seguras y salvan vidas.

El ministerio de Salud de la Nación anunció que ya comenzaron a distribuirse las vacunas antigripales para las cepas que circulan esta temporada y que, desde el miércoles 11 de marzo, todas las personas que forman parte de los grupos de riesgo se podrán aplicar su dosis.

Diego Masaragian, Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, expresó que se adelantó la campaña de vacunación antigripal, actuando “anticipadamente”, para poder tener “cubierta la mayor cantidad de población antes del pico estacional”. Cabe aclarar que en el hemisferio norte, en la temporada de invierno, se anticipó la circulación viral con la irrupción del virus de influenza A (H3N2) subclado k, con modificaciones que obligaron a actualizar las fórmulas de de inmunización.

gripe vacuna nueva La vacuna antigripal es la medida de prevención más eficaz para evitar cuadros graves de la enfermedad. Grupos de riesgo, vacuna obligatoria La campaña está dirigida a los grupos de riesgo que deben vacunarse todos los años, integrados por niños 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas puérperas, y aquellas personas que tengan factores de riesgo y necesiten ser vacunadas.

“Las vacunas son seguras, con años de evidencia científica, previenen enfermedades graves y salvan vidas”, aseguró el funcionario, que destacó los lineamientos de acción del ministro Mario Lugones, con respaldo del presidente, Javier Milei.

Las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de la gripe y otros virus respiratorios son: Mantener completos los esquemas de vacunación.

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios. Fuente: Agencia DIB

