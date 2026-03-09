martes 10 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026 - 18:37

Gripe A (H3N2): los grupos de riesgo comienzan a vacunarse esta semana

El ministerio de Salud de la Nación adelantó la campaña de vacunación para tener a la mayor cantidad de gente protegida antes del pico estacional.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Mayores de 65 años deben vacunarse todos los años contra la gripe.&nbsp;

Mayores de 65 años deben vacunarse todos los años contra la gripe. 

La vacunación infantil, clave para la salud.&nbsp;

La vacunación infantil, clave para la salud. 

Las vacunas son seguras y salvan vidas.&nbsp;

Las vacunas son seguras y salvan vidas. 

El ministerio de Salud de la Nación anunció que ya comenzaron a distribuirse las vacunas antigripales para las cepas que circulan esta temporada y que, desde el miércoles 11 de marzo, todas las personas que forman parte de los grupos de riesgo se podrán aplicar su dosis.

Más noticias
La vacuna antigripal es la medida de prevención más eficaz para evitar cuadros graves de la enfermedad. 

La vacunación antigripal comienza el 9 de marzo en toda la provincia de Buenos Aires
#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género

Diego Masaragian, Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, expresó que se adelantó la campaña de vacunación antigripal, actuando “anticipadamente”, para poder tener “cubierta la mayor cantidad de población antes del pico estacional”. Cabe aclarar que en el hemisferio norte, en la temporada de invierno, se anticipó la circulación viral con la irrupción del virus de influenza A (H3N2) subclado k, con modificaciones que obligaron a actualizar las fórmulas de de inmunización.

gripe vacuna nueva
La vacuna antigripal es la medida de prevención más eficaz para evitar cuadros graves de la enfermedad.

La vacuna antigripal es la medida de prevención más eficaz para evitar cuadros graves de la enfermedad.

Grupos de riesgo, vacuna obligatoria

La campaña está dirigida a los grupos de riesgo que deben vacunarse todos los años, integrados por niños 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas puérperas, y aquellas personas que tengan factores de riesgo y necesiten ser vacunadas.

“Las vacunas son seguras, con años de evidencia científica, previenen enfermedades graves y salvan vidas”, aseguró el funcionario, que destacó los lineamientos de acción del ministro Mario Lugones, con respaldo del presidente, Javier Milei.

Las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de la gripe y otros virus respiratorios son:

  • Mantener completos los esquemas de vacunación.
  • Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La vacunación antigripal comienza el 9 de marzo en toda la provincia de Buenos Aires

Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género

Los vagones que iban a Pinamar serán enviados al Tren Patagónico de Río Negro

Imprudencia vial en Hudson: un conductor sin licencia dio 2,73 en el test de alcoholemia

Bahía Blanca: demanda por daños y perjuicios contra la consejera escolar y también contra la Justicia

Máximo Kirchner dijo que La Cámpora "no le pone palos en la rueda" a Axel Kicillof

Provincia de Buenos Aires suma 25 feminicidios de los 48 registrados desde el 1º de enero de 2026 en el país

Conocida fábrica de preservativos avanzó con el despido de 220 trabajadores

Nación rechazó un reclamo contra la desregulación de la VTV

Clases parciales en PBA por un nuevo paro de docentes y estatales

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En Argentina la cifra de feminicidios sigue siendo alarmante: hay un caso cada 30 horas. 

Provincia de Buenos Aires suma 25 feminicidios de los 48 registrados desde el 1º de enero de 2026 en el país

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género