Imprudencia vial en Hudson: un conductor sin licencia dio 2,73 en el test de alcoholemia

El resultado del alcoholímetro sorprendió a los agentes de la Policía de Hudson.

Un episodio de imprudencia vial y falta de conocimiento total de la ley de tránsito se registró en las últimas horas sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 50, donde personal policial intervino ante un conductor que circulaba en evidente estado de ebriedad.

Según informaron fuentes oficiales, efectivos de la Policía Vial Hudson frenaron una camioneta tipo utilitario y le pidieron al conductor, identificado como Joel Orlando Yallico Vázquez, su colaboración para realizarse un test de alcoholemia .

Al practicarle el control, el resultado fue impactante: la pipeta marcó 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre , una cifra extremadamente elevada que representa un serio riesgo para la seguridad vial y una infracción extrema, ya que lo permitido es cero alcohol en sangre para conducir. Asimismo, el hombre no contaba con licencia de conducir , por lo las autoridades actuaron de inmediato con el sujeto fuera de regla.

Yallico Vázquez quedó demorado y su vehículo fue incautado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

En la provincia de Buenos aires, la Ley de Alcohol Cero (Ley 15.402) prohíbe la conducción de vehículos en caso de haber bebido y la tolerancia es cero. La normativa aplica en calles, avenidas, rutas provinciales y nacionales sobre el territorio bonaerense.

Las penas incluyen retención de la licencia e inhabilitación para conducir (de 3 a 18 meses), multas económicas (aumentando tras el primer año de vigencia), arresto y obligación de asistir a cursos de educación vial.

Fuente: Agencia DIB