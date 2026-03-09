Conocida fábrica de preservativos avanzó con el despido de 220 trabajadores

Una caja de preservativos.

En medio de la crisis industrial que impacta en el mercado laboral argentino, la empresa que opera la marca de preservativos Tulipán, redujo en más de 60% su planta de empleados por la contracción del consumo. Se pasó de 355 a 135 trabajadores directos, lo que se traduce en una pérdida de 220 empleos.

Así lo hizo saber Felipe Kopelowicz, gerente general de Kopelco S.A., responsable de la firma Tulipán, que atribuyó la medida a una marcada contracción del consumo interno, con caídas de ventas de hasta el 50% en algunos segmentos productivos de la empresa, especialmente en artículos de mano de obra intensiva como elásticos para indumentaria, globos y otros productos textiles.

“Tenemos caídas de ventas de hasta el 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así”, confesó Kopelowicz en declaraciones a Radio con Vos. “Trato de cuidar a mi gente, a mi micromundo y la verdad es que no lo estoy logrando. Me siento decepcionado por mí porque no lo estoy logrando”, agregó.

Nacida a fines de los 80, Tulipán comercializa 12 tipos diferentes de profilácticos junto a geles íntimos y otros artículos, y, según estimaciones de la propia firma, abarca el 40% de la participación en el mercado argentino. Además, solía proveer al Gobierno nacional en las campañas de prevención contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Al mismo tiempo, Kopelco forma parte de la industria textil mediante la fabricación de puntillas, cintas elásticas y rígidas así como hilados de latex y globos, entre otros productos. La planta principal opera en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, mientras que una segunda instalación en el parque industrial de San Luis está destinada exclusivamente a la producción textil. Fuente: Agencia DIB

