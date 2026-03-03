La Plata: falleció un joven que se había accidentado con su auto en octubre del año pasado

El vehículo accidentado en la localidad de Villa Elvira, partido de La Plata. El Día

Un joven de 28 años que permanecía internado en el Hospital San Martín de La Plata desde octubre del año pasado, tras sufrir un grave siniestro vial en Villa Elvira, falleció el lunes como consecuencia de las lesiones sufridas en aquel episodio, informaron fuentes.

La víctima fue identificada como Martín Sebastián Ormeño, oriundo de Villa Lynch. El 5 de octubre protagonizó un choque y vuelco luego de perder el control del Peugeot 208 negro que conducía en la intersección de las calles 609 y 117, según consignó el diario El Día. De acuerdo con lo precisado en la causa, el vehículo impactó contra un poste y terminó volcado dentro de una zanja. Como consecuencia del siniestro, el joven quedó atrapado en el habitáculo y debió ser rescatado por personal de Bomberos.

Ormeño fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde quedó internado en estado delicado y con asistencia respiratoria mecánica. Su cuadro fue considerado “reservado” desde el ingreso y, luego de permanecer cinco meses hospitalizado, finalmente murió a raíz de las heridas sufridas.

En el vehículo también viajaba un hombre de 54 años, domiciliado en Villa Fiorito, quien resultó con lesiones leves en un brazo. Fue asistido y recibió el alta médica ese mismo día, sin mayores complicaciones.

Para compartir en redes







