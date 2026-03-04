miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 19:41

La Plata: detuvieron a un educador del hogar del padre Cajade por graves denuncias de abuso sexual

El imputado trabajaba como educador en el hogar para niños y adolescentes fundado hace cuatro décadas por el recordado sacerdote platense.

El imputado Gustavo Docters Fontana, acusado por presunto abuso sexual, junto a un grupo de chicos en una salida recreativa. 

La noticia conmocionó a la comunidad platense cercana a la obra del recordado padre Carlos Cajade: un colaborador del emblemático hogar de niños y jóvenes quedó detenido tras recibir varias denuncias de abuso sexual. Se trata de Gustavo Docters Fontana, un muchacho que se desempeñaba como educador en la institución y que, en las últimas horas, quedó desvinculado de la obra cristiana.

El fiscal Álvaro Garganta de la UFI N°11 tramita la causa y fue quien ordenó la detención de Docters Fontana, ahora imputado por los delitos de "corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado, todos en concurso real".

De acuerdo a las denuncias radicadas, el abuso y manipulación de menores se llevó adelante desde el año 2015 hasta el 2025. Docters Fontana doblegaba a las víctimas bajo amenaza y llegó a cometer abusos en su propia casa. Los jóvenes que radicaron las denuncias ya egresaron del hogar y actualmente son mayores de edad.

En tanto, el acusado, trabajó en el Servicio Penitenciario y en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. En el Hogar de la madre Tres Veces Admirable fundado por Carlos Cajade hace cuatro décadas, se desempeñó como educador popular durante varios años.

Protección de las víctimas

El pasado 26 de febrero, al trascender las denuncias contra el imputado, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires (OPNyA) emitió un comunicado donde informó que “iniciaron los procedimientos institucionales correspondientes para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes involucrados”. En ese marco, se dispuso la intervención del Servicio Zonal La Plata, con articulación de los Servicios Locales competentes y los Juzgados de Familia correspondientes.

Desde el organismo precisaron que iniciaron "instancias de supervisión en el hogar y se reforzó el acompañamiento mediante equipos interdisciplinarios del OPNyA, a fin de asegurar el seguimiento de la situación y la efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes alojados en la institución".

Fuente: Agencia DIB

