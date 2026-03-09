En Nueva York, Milei respaldó a EE.UU. e Israel y aseguró: "Vamos a ganar"

El presidente Javier Milei disertó este lunes al mediodía en la Universidad Yeshiva, en Nueva York.

El presidente Javier Milei disertó este lunes al mediodía en la Universidad Yeshiva, en Nueva York , donde pronunció un discurso con fuertes definiciones geopolíticas y un claro alineamiento con Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán. Ante un auditorio colmado por estudiantes, el mandatario aseguró que el bloque occidental terminará imponiéndose en la guerra en Medio Oriente. “Vamos a ganar”, afirmó.

La exposición se realizó en el auditorio Lamport de esa casa de estudios, considerada una de las instituciones académicas más influyentes dentro del judaísmo ortodoxo. Allí, frente a unas 500 personas -en su mayoría estudiantes, varios de ellos de origen argentino-, el jefe de Estado fue recibido con aplausos y cánticos de apoyo.

“¡Viva la libertad, carajo!”, corearon algunos de los presentes cuando ingresó al recinto. Luego, al finalizar distintos tramos de su exposición, el público volvió a ovacionarlo al grito de “Presidente, Presidente”.

Durante su intervención, Milei retomó conceptos que había desarrollado previamente en el Foro Económico de Davos y adelantó que ese enfoque será el eje de su próximo libro, titulado La moral como política de Estado. En ese marco, reivindicó el papel de los principios morales en la política y volvió a cuestionar al pensamiento utilitarista.

“El utilitarismo es una mierda, aunque te puede hacer ganar una elección”, sostuvo el mandatario en uno de los pasajes más enfáticos de su discurso, en el que también volvió a cargar contra el pensamiento político asociado a Nicolás Maquiavelo.

En ese contexto, lanzó una definición que generó una nueva ovación del auditorio. “Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó Milei, lo que fue celebrado con aplausos y cánticos con su nombre.

En primera fila siguieron la exposición su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Pablo Quirno.

Guerra en Medio Oriente

Durante su intervención, el Presidente también hizo referencia al conflicto abierto en Medio Oriente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. En ese contexto, defendió la ofensiva militar y sostuvo que la amenaza iraní no se limita a la región.

“Irán no solo estaba enriqueciendo uranio de una manera verdaderamente profunda, sino que estaba desarrollando material nuclear que representa un riesgo para todo el mundo”, afirmó.

En esa línea, elogió el papel del presidente estadounidense Donald Trump y consideró que su decisión de intervenir evitó que Teherán alcanzara un poderío militar que podría haber alterado el equilibrio global.

“Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado un poder militar con implicancias muy graves, no solo para Medio Oriente sino para el resto del mundo”, sostuvo.

Caída del régimen cubano

Por la mañana en una entrevista radial Milei planteó que el mundo atraviesa una etapa de reconfiguración política global marcada por los conflictos bélicos en curso. A su juicio, el actual escenario dará lugar a un nuevo equilibrio geopolítico liderado por Estados Unidos.

Vaticinó que para la segunda mitad del año habrá finalizado la guerra en Medio Oriente y para entonces habrá caído el régimen cubano.

Además, el mandatario aseguró que el régimen iraní mantiene vínculos con organizaciones que, según dijo, impulsan actividades terroristas en distintas regiones. En ese sentido, mencionó conexiones con gobiernos de América Latina como Cuba y Venezuela.

“Irán financia el terrorismo internacional y tiene vínculos en Latinoamérica con Cuba y Venezuela, desde donde se expande hacia el resto de la región”, afirmó.

“Esto es un deterioro transitorio de la economía mundial que terminará generando un reordenamiento político muy fuerte”, sostuvo.

"Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, por decantación caerá Cuba y eso no es más ni menos que una situación transitoria. Pero la consecuencia sería un reordenamiento geopolítico muy fuerte, donde va a quedar aislado China, sus socios caerán y la situación será mas pura y limpia", afirmó.

En ese sentido, aseveró: "Es probable que en la segunda mitad del año los proceso bélicos hayan encontrado un final, incluido la liberación de Cuba".

En ese marco, consideró que Washington busca consolidar su liderazgo sobre el continente americano y sostuvo que muchos de los actuales aliados de China podrían perder peso en el escenario internacional.

“China va a quedar más aislada porque muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian su nombre, caerán”, afirmó.

La posición de Argentina

El Presidente también sostuvo que Argentina se encuentra “parada en el lugar correcto de la historia” al alinearse con Estados Unidos y el bloque occidental. Según explicó, ese posicionamiento podría traer beneficios económicos para el país en el contexto de cambios globales.

Entre ellos, mencionó una posible mejora en los términos de intercambio debido al aumento del precio internacional del petróleo derivado de las tensiones bélicas.

“Es probable que para la segunda mitad del año muchos de estos procesos bélicos encuentren un final. En ese contexto los precios se acomodarán y eso puede ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina”, afirmó.

La visita de Milei a Nueva York forma parte de una agenda internacional que incluye su participación en la llamada Argentina Week, donde el Gobierno buscará presentar al país como un destino atractivo para inversiones.

En ese marco, el mandatario anticipó que durante sus intervenciones utilizará herramientas de análisis financiero para mostrar que la Argentina representa “una gran oportunidad de inversión”.

Tras su paso por Estados Unidos, el jefe de Estado tiene previsto continuar su agenda internacional con nuevas actividades en Europa. Entre ellas figura su participación en el Foro Económico de Madrid, previsto para el 14 de marzo, donde estará a cargo del discurso de cierre del encuentro.

