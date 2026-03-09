lunes 09 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026 - 16:59

Máximo Kirchner dijo que La Cámpora "no le pone palos en la rueda" a Axel Kicillof

El diputado nacional lanzó varias críticas al mandatario provincial sin mencionarlo, en una entrevista radial. Entre las frases más fuertes, lanzó: “No me monté arriba de nadie para llegar a ningún lugar. Jamás".

Por Agencia DIB
Máximo Kirchner con la remera en cuestión : Juegan a primero yo y después a también yo.

Máximo Kirchner con la remera en cuestión : "Juegan a primero yo y después a también yo".

Captura de video

El diputado nacional, Máximo Kirchner, aludió al gobernador Axel Kicillof sin mencionarlo en una entrevista por radio Füturock y sostuvo que más allá de lo que se cree, La Cámpora “no le pone palos en la rueda” a la gestión bonaerense, al tiempo que también cuestionó a los mandatarios peronistas que respaldaron la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

“Es más fácil demonizar al que no tiene pauta ni la birome. Asumamos eso, pero no vengan con la cantinela que ponemos palos en la rueda”, afirmó el diputado nacional.

Sin mencionar a Kicillof, hizo referencia a él tácitamente en varias oportunidades y también habló de dirigentes políticos que, a su criterio, “se victimizan” cuando la que se encuentra en prisión domiciliaria es Cristina Kirchner.

Embed - MÁXIMO KIRCHNER en MIRÁ QUIÉN VINO CON JULIA MENGOLINI

El legislador nacional también se refirió a la disputa con Kicillof por la conducción del Partido Justicialista bonaerense.

“Íbamos a terminar con una persona al frente del PJ que los intendentes no querían, así que hicimos lo que teníamos que hacer. Hay un momento que las cosas deben resolverse, sino es una situación donde la laxitud de los tiempos poco tiene que ver con las necesidades de la gente”, afirmó el dirigente kirchnerista.

Y en su crítica solapada, deslizó: “No me monté arriba de nadie para llegar a ningún lugar. Jamás. Soy lo que soy con errores, con aciertos, porque sino se generan problemas”.

Fuente: Agencia DIB

