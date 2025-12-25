jueves 25 de diciembre de 2025
25 de diciembre de 2025 - 13:40

La Plata: mató a un vecino alterado por la pirotecnia que tiraban los hijos

El episodio ocurrió en los monoblocks de calle 609 entre 3 y 4, ubicados en el Barrio Aeropuerto. Un grupo de personas le quemó el auto al atacante.

Por Agencia DIB
Un hombre quedó detenido por matar a su vecino, alterado por la pirotecnia que tiraban sus hijos en la noche de Navidad.&nbsp;

Un hombre quedó detenido por matar a su vecino, alterado por la pirotecnia que tiraban sus hijos en la noche de Navidad. 

Un hombre de 45 años fue asesinado a tiros en el Barrio Aeropuerto de La Plata por un vecino que lo increpó por la pirotecnia que tiraban sus hijos. El episodio ocurrió en los monoblocks de calle 609 entre 3 y 4

Más noticias
La nueva sala RTOR (Real Time Operations Room, sala de operaciones en tiempo real) de YPF en La Plata.

La Plata: YPF inauguró un espacio clave para monitorear las operaciones en tiempo real
La tradicional quema de muñecos de fin de año.

¡Chau, 2025! El año se va con asado, astroturismo, maratones y quema de muñecos

Según informaron fuentes de seguridad, un hombre de 68 años se alteró por los estruendos y baleó a Daniel Néstor Ramírez, quien quedó tendido en el descanso de una escalera al ser alcanzado por dos disparos.

En tanto, tras un llamado al 911, la Policía se dirigió a la casa desde donde habían salido las detonaciones y encontraron al atacante, con su pistola Bersa calibre .40. El hombre dejó su arma y fue reducido y esposado por los agentes.

En la vivienda había otras armas, que fueron entregadas por parientes del acusado: una escopeta especial reforzada calibre .20 con munición en recámara; otra Bersa Thunder .40 Pro con munición en recarga y un cargador; y un rifle de aire comprimido de 22 pulgadas, además de municiones con punta troncocónica, teflonada y una funda de pistola.

armas tirador
El tirador ten&iacute;a un arsenal en su casa: las armas fueron entregadas por sus familiares.&nbsp;

El tirador tenía un arsenal en su casa: las armas fueron entregadas por sus familiares.

En tanto, ante el violento e inesperado episodio, un grupo de vecinos de las torres de departamentos prendió fuego el automóvil Peugeot 504 del tirador.

auto quemado
Los vecinos le prendieron fuego el auto al tirador de los monoblocks del Barrio Aeropuerto de La Plata.&nbsp;

Los vecinos le prendieron fuego el auto al tirador de los monoblocks del Barrio Aeropuerto de La Plata.

La investigación recayó en la UFI Nº6 y el Juzgado de Garantías 2 de La Plata.

Temas
Ver más

La Plata: YPF inauguró un espacio clave para monitorear las operaciones en tiempo real

¡Chau, 2025! El año se va con asado, astroturismo, maratones y quema de muñecos

La Plata: lo siguieron, le pincharon una goma del auto y le robaron una mochila con $15 millones

La Justicia rechazó el pedido de salidas laborales presentado por "La Toretto"

Navidad Solidaria rescata, con espíritu misionero, el verdadero valor de la festividad cristiana

Hackeo, imputación y ruina laboral: un platense demanda a Google por una suma millonaria

Tragedia en la Ruta 36: falleció una mujer en un violento vuelco a la altura de La Plata

Navidad Solidaria La Plata: abrió la inscripción para vivir una experiencia única de conexión humana

Fin de año en La Plata: una capital que se vacía al calor del éxodo universitario

Nueva marcha de familiares de víctimas de fentanilo contaminado, con apoyo de diputados bonaerenses

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gonzalo Bravo, con los 200 pollos asados en Trenque Lauquen.

Solidaridad en Trenque Lauquen: 200 pollos para la cena de Navidad de los más necesitados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

León XIV dio su primera bendición Urbi et Orbi de Navidad.  video

El Papa León XIV hizo un llamado global al diálogo, la paz y la responsabilidad personal