La Plata: mató a un vecino alterado por la pirotecnia que tiraban los hijos

Un hombre quedó detenido por matar a su vecino, alterado por la pirotecnia que tiraban sus hijos en la noche de Navidad.

Un hombre de 45 años fue asesinado a tiros en el Barrio Aeropuerto de La Plata por un vecino que lo increpó por la pirotecnia que tiraban sus hijos. El episodio ocurrió en los monoblocks de calle 609 entre 3 y 4

Según informaron fuentes de seguridad, un hombre de 68 años se alteró por los estruendos y baleó a Daniel Néstor Ramírez, quien quedó tendido en el descanso de una escalera al ser alcanzado por dos disparos.

En tanto, tras un llamado al 911, la Policía se dirigió a la casa desde donde habían salido las detonaciones y encontraron al atacante, con su pistola Bersa calibre .40. El hombre dejó su arma y fue reducido y esposado por los agentes.

En la vivienda había otras armas, que fueron entregadas por parientes del acusado: una escopeta especial reforzada calibre .20 con munición en recámara; otra Bersa Thunder .40 Pro con munición en recarga y un cargador; y un rifle de aire comprimido de 22 pulgadas, además de municiones con punta troncocónica, teflonada y una funda de pistola.

armas tirador El tirador tenía un arsenal en su casa: las armas fueron entregadas por sus familiares. En tanto, ante el violento e inesperado episodio, un grupo de vecinos de las torres de departamentos prendió fuego el automóvil Peugeot 504 del tirador. auto quemado Los vecinos le prendieron fuego el auto al tirador de los monoblocks del Barrio Aeropuerto de La Plata. La investigación recayó en la UFI Nº6 y el Juzgado de Garantías 2 de La Plata.

