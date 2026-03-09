Provincia de Buenos Aires suma 25 feminicidios de los 48 registrados desde el 1º de enero de 2026 en el país

En Argentina la cifra de feminicidios sigue siendo alarmante: hay un caso cada 30 horas.

De acuerdo a un informe del observatorio de la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana ( MuMaLá ), en lo que va de 2026 - del 1º de enero al 8 de marzo - se han registrado en el país 48 víctimas de feminicidios , es decir, crímenes por cuestiones de género en los que han perdido la vida mujeres, lesbianas, travestis y trans en Argentina. Estos 48 casos dejaron, a su vez, 24 niños, niñas y adolescentes sin madre .

Violencia de género en la Provincia: 146.000 causas y 78 femicidios en 2025

Este número asume que muere por motivos de odio patriarcal 1 persona cada 33 horas , y se desagrega de la siguiente manera: 37 femicidios directos; 3 femicidios vinculados; cuatro crímenes por narcotráfico y crimen organizado; 2 trans/travesticidios y 2 suicidios femicidas.

En tanto, la provincia de Buenos Aires es la que suma la cifra más preocupante de las distintas jurisdicciones del país: han ocurrido 25 de los 48 casos mencionados.

El informe de MuMaLá indica también que se produjeron 183 intentos de femicidios y que, de todos los casos, el promedio de edad de las víctimas es 35 años.

El 59% fue asesinada en su casa, al tiempo que el 12% había denunciado a su agresor con anterioridad.

"La eliminación de políticas públicas, los discursos negacionistas y de odio de género del gobierno nacional, generan obstáculos para el acceso a la justicia y al derecho de vivir libres de violencias", expresaron desde MuMaLá con motivo del 8 de marzo, que conmemora el Día de la Mujer Trabajadora y de la desigualdad estructural que plantea el sistema capitalista.

Embed 8M Contra el saqueo y la crueldad "Derrotemos las reformas de Milei y el FMI" pic.twitter.com/NxwFFaj0iC — MuMaLá (@MuMaLaNacional) March 8, 2026

"Este 8 de marzo también gritamos #NiUnaMenos. La violencia no es inevitable; es política! Exigimos la inmediata Declaración de Emergencia Nacional, restituir y priorizar recursos humanos y económicos. No es momento de recortes, es momento de salvar vidas", precisaron.

Fuente: Agencia DIB