lunes 09 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026 - 16:07

Provincia de Buenos Aires suma 25 feminicidios de los 48 registrados desde el 1º de enero de 2026 en el país

El informe fue presentado por la agrupación MuMaLá. Este número indica que muere por motivos de odio patriarcal 1 persona cada 33 horas y que 24 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
En Argentina la cifra de feminicidios sigue siendo alarmante: hay un caso cada 30 horas.&nbsp;

En Argentina la cifra de feminicidios sigue siendo alarmante: hay un caso cada 30 horas. 

De acuerdo a un informe del observatorio de la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en lo que va de 2026 - del 1º de enero al 8 de marzo - se han registrado en el país 48 víctimas de feminicidios, es decir, crímenes por cuestiones de género en los que han perdido la vida mujeres, lesbianas, travestis y trans en Argentina. Estos 48 casos dejaron, a su vez, 24 niños, niñas y adolescentes sin madre.

Este número asume que muere por motivos de odio patriarcal 1 persona cada 33 horas, y se desagrega de la siguiente manera: 37 femicidios directos; 3 femicidios vinculados; cuatro crímenes por narcotráfico y crimen organizado; 2 trans/travesticidios y 2 suicidios femicidas.

En tanto, la provincia de Buenos Aires es la que suma la cifra más preocupante de las distintas jurisdicciones del país: han ocurrido 25 de los 48 casos mencionados.

El informe de MuMaLá indica también que se produjeron 183 intentos de femicidios y que, de todos los casos, el promedio de edad de las víctimas es 35 años.

El 59% fue asesinada en su casa, al tiempo que el 12% había denunciado a su agresor con anterioridad.

"La eliminación de políticas públicas, los discursos negacionistas y de odio de género del gobierno nacional, generan obstáculos para el acceso a la justicia y al derecho de vivir libres de violencias", expresaron desde MuMaLá con motivo del 8 de marzo, que conmemora el Día de la Mujer Trabajadora y de la desigualdad estructural que plantea el sistema capitalista.

"Este 8 de marzo también gritamos #NiUnaMenos. La violencia no es inevitable; es política! Exigimos la inmediata Declaración de Emergencia Nacional, restituir y priorizar recursos humanos y económicos. No es momento de recortes, es momento de salvar vidas", precisaron.

Fuente: Agencia DIB

