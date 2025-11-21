viernes 21 de noviembre de 2025
21 de noviembre de 2025 - 16:17

La Libertad Avanza realiza un Congreso en Mar del Plata para resolver internas y consolidar liderazgos

El Congreso de La Libertad Avanza fue convocado por Karina Milei y Sebastián Pareja. La disputa con Las Fuerzas de Cielo, de trasfondo.

Por Agencia DIB
Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa política bonaerense, en un clima de guerra interna
Lilia Lemoine y Karina Milei. 

Karina Milei tras la derrota: creó una comisión "anti fugas" y puso a Lila Lemoine a cargo

Tras la sorprendente victoria de la lista que encabezó Diego Santilli en las elecciones del 26 de octubre, el capítulo bonaerense de La Libertad Avanza tendrá un congreso propio que sesionará el domingo que viene en la ciudad de Mar del Plata.

El encuentro fue convocado por Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, quien quedó empoderada frente a su desafiante interno, Santiago Caputo, luego de resultado de las elecciones bonaerenses a raíz del resultado de las elecciones, donde ella decidió la estrategia.

Demostración de fuerza

El Congreso busca dar una demostración de fuerza y unidad partidaria en el inicio de la segunda etapa del gobierno de Milei y, a la vez, ratificar el liderazgo de la mano derecha de Karina en la provincia, Sebastian Pareja, que había quedado afectado por la derrota libertaria en las elecciones del 7 de septiembre.

La cúpula libertaria espera reunir unos mil dirigentes de toda la provincia en el Hotel Provincia l, donde se sesionará en ocho comisiones abocadas a analizar cuestiones de dinámica partidaria y coyuntura política y económica.

Mensaje de Unidad

Uno de los mensajes del Congreso será la de superación de los enfrentamientos entre los “territoriales” ligados a Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo, que tuvieron un pico de virulencia antes de las elecciones.

Una imagen de unidad emergente del Congreso podría contribuir a resolver una de las discusiones políticas internas más urgentes en LLA bonaerense: la conducción del bloque legislativo libertario en diputado, que hoy ejerce el caputista Agustín Rommo.

Dos dirigentes marplatenses -el legislador electo e intendente en pausa Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio, tendrán un protagonismo especial durante el Congreso. (DIB)

Temas
El secretario del Tesoro, Scott Bessent. 

Alerta financiera: el Wall Street Journal  dice se cayó el crédito que los bancos norteamericanos iban a dar a Argentina

Por  Agencia DIB