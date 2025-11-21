La Libertad Avanza realiza un Congreso en Mar del Plata para resolver internas y consolidar liderazgos

Karina Milei tras la derrota: creó una comisión "anti fugas" y puso a Lila Lemoine a cargo

Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa política bonaerense, en un clima de guerra interna

Tras la sorprendente victoria de la lista que encabezó Diego Santilli en las elecciones del 26 de octubre, el capítulo bonaerense de La Libertad Avanza tendrá un congreso propio que sesionará el domingo que viene en la ciudad de Mar del Plata.

El encuentro fue convocado po r Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, quien quedó empoderada frente a su desafiante interno, Santiago Caputo, luego de resultado de las elecciones bonaerenses a raíz del resultado de las elecciones, donde ella decidió la estrategia.

El Congreso busca dar una demostración de fuerza y unidad partidaria en el inicio de la segunda etapa del gobierno de Milei y, a la vez, ratificar el liderazgo de la mano derecha de Karina en la provincia, Sebastian Pareja , que había quedado afectado por la derrota libertaria en las elecciones del 7 de septiembre.

La cúpula libertaria espera reunir unos mil dirigentes de toda la provincia en el Hotel Provincia l, donde se sesionará en ocho comisiones abocadas a analizar cuestiones de dinámica partidaria y coyuntura política y económica.

Mensaje de Unidad

Uno de los mensajes del Congreso será la de superación de los enfrentamientos entre los “territoriales” ligados a Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo, que tuvieron un pico de virulencia antes de las elecciones.

Una imagen de unidad emergente del Congreso podría contribuir a resolver una de las discusiones políticas internas más urgentes en LLA bonaerense: la conducción del bloque legislativo libertario en diputado, que hoy ejerce el caputista Agustín Rommo.

Dos dirigentes marplatenses -el legislador electo e intendente en pausa Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio, tendrán un protagonismo especial durante el Congreso. (DIB)