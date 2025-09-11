jueves 11 de septiembre de 2025
11 de septiembre de 2025 - 15:58

Karina Milei tras la derrota: creó una comisión "anti fugas" y puso a Lila Lemoine a cargo

La hermana del presidente Javier Milei intervino el bloque de Diputados. Ratificó a Martín Menem presidente.

Por Agencia DIB
Lilia Lemoine y Karina Milei.&nbsp;

Lilia Lemoine y Karina Milei. 

La secretaria general de la Presidencia y jefa de La Libertad Avanza, Karina Milei, desembarcó en el bloque de diputados oficialistas para tomar el control de la tropa tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la hermana del Presidente buscó frenar una posible fuga de legisladores y ratificó a Martín Menem al frente de la Cámara.

Más noticias
Sebastián Pareja y Karina Milei. 

Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa política bonaerense, en un clima de guerra interna
El diputado nacional Emilio Monzó.

Emilio Monzó: "El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas"

La reunión, que tuvo lugar el martes, fue una clara señal de reordenamiento político. Karina Milei arengó a los 19 diputados presentes a "estar unidos" para ganar en octubre y les dio la instrucción de impulsar la reforma laboral. Además, les comunicó que no habrá sesiones en los próximos días para "esperar que las aguas se aplaquen", según informó Parlamentario.com.

Ante el malestar interno, el encuentro definió la creación de una comisión encargada de evitar la fuga de al menos tres legisladores "enojados". La tarea recayó en la diputada Lilia Lemoine y en la santafesina Romina Diez, quienes deberán contener a los propios y tender puentes con los futuros legisladores. Esta medida se toma luego de que semanas atrás se fueran del bloque Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Marcela Pagano.

Martín Menem ratificado

Durante la reunión, Martín Menem también tomó la palabra para desmentir su posible salida: aclaró que de ninguna manera se alejaría de la Presidencia de la Cámara y calificó como "falsos rumores" los nombres que suenan para reemplazarlo, mencionando específicamente al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

Por su parte, el ministro Caputo buscó llevar calma al asegurar que la inflación y el dólar están controlados y que los "buenos números de la macroeconomía" pronto se trasladarán a la microeconomía. (DIB)

Temas
Ver más

Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa política bonaerense, en un clima de guerra interna

Emilio Monzó: "El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas"

Milei convocó al diálogo a los gobernadores y armará una mesa política con Karina, Francos y Menem

Milei reconoció errores pero dijo que "no se retrocede ni un milímetro"

Elecciones: el 3% de Karina, robo de boletas y la mamá de Colapinto, algunas de las perlitas del domingo

Karina Milei evitó hablar con la prensa, pero llamó a votar en un breve cruce

Máximo Kirchner en Tolosa: "La economía me preocupa más que Karina Milei"

Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina

Cristina Fernández: "En Moreno vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra"

Milei cerró la campaña con una defensa de Karina y un fuerte llamado a votar: "Estamos en empate técnico"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El vocero presidencial Manuel Adorni. video

Adorni: "Sin dudas cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La migraña produce dolor pulsátil generalmente en un solo lado de la cabeza, que empeora con la actividad física y suele acompañarse de hipersensibilidad a la luz, los sonidos o incluso los olores.   

Migraña: el 14% de la población mundial padece estos fuerte dolores de cabeza incapacitantes

Por  Agencia DIB