miércoles 03 de junio de 2026
3 de junio de 2026 - 19:21

Kicillof se mostró con el radical Valdés, en el capítulo correntino de su expansión nacional

La foto retrató una reunión con excusa institucional, pero fuerte mensaje político. Kicillof también estuvo en la localidad de Empedrado, gobernada por el peronista Echeverría.

Los gobernadores Valdés y Kicilloff, en un encuentro en Corrientes.&nbsp;

Los gobernadores Valdés y Kicilloff, en un encuentro en Corrientes. 

Prensa Gobernación.

El gobernador Axel Kicillof protagonizó hoy una llamativa foto política junto a su par de Corrientes, Juan Pablo Valdéz, al que visitó como parte de una gira por esa provincia que forma parte de la estrategia para “federalizar” su figura de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, parea las que busca quedarse con la candidatura del peronismo.

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Kicillof y Valdés apelaron a la formalidad de la firma de convenidos de cooperación para mostrarse juntos en una imagen con perfil institucional pero trasfondo político.

“Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo a poner en valor el federalismo: con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, dijo Kicillof en un contexto marcado por las tensiones de la Casa Rosada con algunos gobernadores.

Como contó DIB, la foto Kicillof-Valdés se dio en la semana posterior al llamativo comunicado del Foro de Intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires en el que negaron un acuerdo político-electoral con el mandatario bonaerense.

Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración: en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”, aseguró Kicillof hoy en Corrientes.

Por su parte, Valdés expresó que “los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”, un párrafo que plantea vínculos de gestión por fuera de la mediación de la Casa Rosada.

La gira federal de Kicillof

La visita a Corrientes es la segunda escala de la expansión del frente Derecho al Futuro a las provincias que se oficializa con la visita al Gobernador, y que comnenbz´+o en Córdoba. Esta parada estuvo coordinada por los ex intendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo y tuvo como contrapartes peronistas locales al exdiputado Martín Barrionuevo y a Fernando “Chara” Echeverría, el intendente de la localidad de Empedrado, localidad donde Kicillof abrió su paso por la Provincia.

Entre los convenios que se firmaron en Corrientes figuran la incorporación de productores arroceros de Corrientes al Programa Mercados, un acuerdo de cooperación técnicacon el Ministerio de Desarrollo Agrario, enfocado en el mejoramiento genético animal por el que se compartirán avances de investigación logrados en su red de 16 Chacras experimentales

Estuvieron presentes los ministros bonaerenses de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; además del intendente de Ensenada, Mario Secco; y de Descalzo.

Fuente: Agencia DIB.

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