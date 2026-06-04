Sergio Massa volvió a escena y apuntó contra la desregulación inmobiliaria libertaria

Sergio Massa con autoridades del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires.

El exministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo una reunión con las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires para analizar el avance de una eventual reforma que impulsa el Gobierno nacional en relación a la "desregulación inmobiliaria".

Durante el encuentro, del que participaron el presidente de la entidad bonaerense, Luis Eusebio Colao, el vicepresidente Alfredo Lavalle y el secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco, los representantes del sector expusieron sus cuestionamientos a la denominada “desregulación inmobiliaria” que prepara la administración de Javier Milei para remitir al Congreso en las próximas semanas.

Entre los puntos que están en el borrador libertario figuran el fin de la matrícula obligatoria, la eliminación de la exigencia de título académico como condición de acceso o permanencia en la actividad y que se le quitará a los colegios profesionales el poder sancionatorio. Además de sacar los aranceles mínimos y honorarios fijos, también se habilitará a operar en cualquier provincia sin necesidad de reinscribirse ni pedir convalidación local.

Según informaron desde el Colegio bonaerense, Massa compartió la visión de los dirigentes inmobiliarios respecto de la iniciativa oficial y comprometió el acompañamiento político del Frente Renovador ante una eventual modificación del esquema vigente. El exfuncionario nacional manifestó además su respaldo a las instituciones profesionales como herramientas de control y protección para los usuarios de los servicios inmobiliarios.

En la misma línea, el excandidato presidencial destacó la importancia del rol que cumplen los colegios profesionales en beneficio de la sociedad y como instancia de resguardo para quienes realizan operaciones inmobiliarias. Según planteó, la desregulación que pretende la gestión libertaria podría abrir la puerta a nuevas modalidades de estafas dentro del sector, por lo que defendió la intervención de las instituciones y las herramientas de control estatal frente al esquema desregulatorio que promueve la actual conducción nacional. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







