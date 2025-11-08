sábado 08 de noviembre de 2025
8 de noviembre de 2025 - 12:01

La Libertad Avanza en la UNLP: presencia "violeta" en 5 de las 17 facultades, con resultados modestos

Se presentaron listas libertarias en Económicas, Derecho, Ingeniería, Psicología y Humanidades. Qué resultados obtuvieron.

Por Agencia DIB
Santiago Caputo en la presentación de Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA).

La Libertad Avanza puso pie en las unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), aunque con modestos resultados. En concreto, se presentaron listas libertarias en cinco de las diecisiete facultades de la casa de altos estudios: Económicas, Derecho, Ingeniería, Psicología y Humanidades.

Según comenta 0221, la competencia incluyó una disputa interna, a semejanza de lo ocurre en la disputa dentro del oficialismo nacional y la oferta quedó fragmentada en dos agrupaciones: por un lado estuvo Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), que responde a Las Fuerzas del Cielo y reportan al asesor presidencial Santiago Caputo; por otro lado Crear más Libertad, ligada a Sebastián Pareja y Karina Milei.

Voto a voto

En la facultad de Económicas, la lista Universitarios de la Libertad Avanza quedó en la cuarta posición con 517 votos para el Centro de Estudiantes y obtuvo unos 413 para el claustro.

Mientras que en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales la lista violeta apenas superó los 300 votos y también quedaron en la cuarta posición. Fueron 316 votos para el Centro de Estudiantes y 311 para el claustro.

Mientras que en Ingeniería, la lista libertaria logró una muy buena elección con 507 votos quedando también en la cuarta posición. Y en Psicología ULLA obtuvo 96 votos.

Finalmente, en Humanidades la lista Crear más Libertad no se presentó para el Centro de Estudiantes y sí lo hizo para el claustro donde sacaron 120 votos.

