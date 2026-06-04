jueves 04 de junio de 2026
4 de junio de 2026 - 15:50

Alerta amarilla por lluvias fuertes en la provincia de Buenos Aires: cuáles son las zonas más afectadas

Según la alerta oficial vigente de nivel amarillo, podrían precipitar de 30 a 60 mm con máximos localmente superiores.

Por Agencia DIB
Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense.

Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense.

Hacia el fin de semana aumentará la inestabilidad y se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad.&nbsp;

Hacia el fin de semana aumentará la inestabilidad y se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad. 

Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense.

Se esperan lluvias intensas en gran parte del territorio bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias que afectarán a gran parte del territorio bonaerense, durante las jornadas del jueves y el viernes.

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Las precipitaciones más fuertes se pronostican para el oeste provincial, de norte a sur, los distritos del centro y del sur de la Costa Atlántica.

alerta amarilla junio

"El ingreso de una perturbación en niveles medios de la atmósfera, sumado al aporte de humedad desde el norte por la presencia de un anticiclón, genera lluvias intensas", precisó el SMN.

Según la alerta oficial vigente de nivel amarillo, podrían precipitar de 30 a 60 mm con máximos localmente superiores. También, es probable que puedan darse tormentas de forma aislada, aunque serán las lluvias las que dominarán en general el escenario meteorológico por estas horas.

La alerta de nivel amarillo insta a la población a mantenerse informada, ya que pueden darse "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

En tanto, hacia el fin de semana, no hay perspectiva de mejora. El sábado se espera muy cerrado, con baja visibilidad en buena parte del día, con la presencia de eventuales lloviznas o lluvias débiles.

Recomendaciones

Ante la posible ocurrencia de fenómenos de variable intensidad, el SMN ofrece una serie de recomendaciones:

  • Evitar salir.
  • No sacar la basura.
  • Limpiar desagües y sumideros.
  • Alejarse de zonas inundables.
  • Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Fuente: Agencia DIB

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