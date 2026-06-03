¿Cómo será la interna radical del domingo en las nueve ciudades bonaerenes en las que no hubo acuerdo?

El acuerdo entre los principales sectores internos que permitió que Emiliano Balbín encabece una lista de unidad que le permitirá convertirse en el próximo presidente de la Unión Cívica Radical bonaerense, no fue total: en nueve distritos del interior provincia habrá competencia el próximo domingo para determina las autoridades partidarias locales.

Como contó DIB, e l entendimiento que entronizará Balbín, alineado con el senador nacional Maximiliano Abad, implicó una pax partidaria casi total entre su sector, Evolución Radical, que responde a Martín Lousteau y tiene vínculos con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, los dirigentes nucleados en torno de Miguel Fernández, el exintendente de Trenque Launquen, Miguel Fernández y el possismo, que agrupa el exintendente de San Isidro, Gustavo Posse. Ese entendimiento permitió acelerar la renovación de la conducción , prevista originalmente para septiembre, sin la necesidad de someter la presidencia del Comité Provincia a una elección, lo mismo que ocurrirá en la conducción en 126 distritos, donde se alcanzó la unidad.

Pero en otras nueve localidades habrá elecciones el domingo. En la primera sección electoral, norte del conurbano, habrá enfrentamiento en tres: Luján -competirá el actual presidente de la juventud partidaria, Andrés Saavedra, contra Leandro Fusco, del Ateneo Raúl Alfonsín + Espacio Abierto, el possimo-; en Mercedes -va la oficilista Marisa Brilado contra Marcelo Ventrelli, de Evolución- y en Merlo , donde se medirán Martín Dolhagaray, actual tesorero del comité local contra la abadista Natalia Popolizio.

En la cuarta sección, noroeste de la provincia, la pelea en Bragado es entre el abadista Amadeo Mónaco y Lilian Labaquim candidata de un acuerdo entre Evolución y Espacio Abierto. Cerca, en Lincoln, Valeria Menna representará al oficialismo partidario de Abad contra Marisa Serenal, actual titular del partido a nivel local, esposa del intendente, Salvador Serenal.

En la quinta sección, que comprende a los distritos de la Costa Atlántica. Uno de los distritos que más se mira es Mar del Plata: allí, el abadismo impulsa la candidatura de Ricardo Liceaga Viñas para presidente del Comité local, acompañado por la histórica dirigenta Vilma Baragiola como candidata a vicepresidenta. La oposición de Futuro Radical intentó postular al abogado Fernando “Pipi” Herrera, pero su lista fue dada de baja por la Junta Electoral partidaria. Jimena Nespral, que era la postulante a vice, se quedaría con el primer lugar de esa lista.

En Villa Gesell competirán tres listas: el abadismo postula a Néstor “Beto” Banquero, que se enfrenta a Amadeo Montenegro, un dirigente que corre en con el respaldo del histórico dirigente local y exintendente Luis Baldo y a Omar Zurko, de Militancia Radical, un sector que se presenta como expresión del desencanto con las cúpulas partidarias.

Una de las disputas más significativas se dará en Bahía Blanca, donde habrá un cara a cara entre el abadismo y Evolución, la primera línea representada por Fernando Roig -lista 123- y los alineados con Lousteau por Martín Bustos, respaldado por Juan Pedro Tunessi, dirigente de larga trayecto en el radicalismo local. Finalmente, también en la sexta sección electoral, habrá disputa en Tres Arroyos, donde la dirigente de Evolución Radical Romina Trujillo competirá contra Cristian Ruiz, funcionario del municipio de Gonzales Chaves que conduce la intendenta radical Lucía Gómez.

Fuente: Agencia DIB.