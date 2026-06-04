Mayra Mendoza cruzó a Patricia Bullrich por sus críticas a la marcha del Ni Una Menos

Tras la multitudinaria marcha Ni Una Menos en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega , la actual legisladora bonaerense y ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , cruzó este jueves a la senadora nacional Patricia Bullrich por sus críticas al movimiento feminista.

“Patricia, fuiste Montonera, de la Alianza, de Pro, ahora de Milei. Sos la ministra de De La Rúa que le recortó en el 2001 a los jubilados, sos la ministra de Macri que reprimió y mató en 2015 y volviste a hacerlo en 2023 como ministra de Milei. Ahora te nombrás como feminista… nada más lejos que una persona como vos del feminismo, no confundas ", escribió la legisladora en su cuenta de X.

Luego, la dirigente cercana a Cristina Fernández de Kirchner agregó: “Entre las mentiras de tu Gobierno dicen que bajó la pobreza y cada día es peor. También que bajaron los femicidios y la violencia recrudece promovida por el propio Presidente y el Estado que abandona”.

Patricia, fuiste Montonera, de la alianza, del PRO, ahora de Milei. Sos la ministra de De La Rúa que le recortó en el 2001 a los jubilados, sos la ministra de Macri que reprimió y mató en 2015 y volviste a hacerlo en 2023 como ministra de Milei. Ahora te nombras como feminista…… https://t.co/MJ3BAZwwfn

Qué dijo Patricia Bullrich

Bullrich, en el mismo día de la multitudinaria marcha en Buenos Aires y con réplicas en ciudades de todo el país, había usado sus redes para decir que ella defiende al feminismo "que protege a las mujeres", al tiempo que repasó estadísticas favorables desde que asumió Javier Milei y proyectos en los que se avanzó.

"Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros", agregó, con críticas por lo bajo para el kirchnerismo.

Y siguió: "Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2062282725793415480&partner=&hide_thread=false El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas.



Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad:



Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2026

Ante esto, Mendoza respondió: “Lo único que tomo de todo esto es que nombrás un partido feminista, que por ahora no existe como tal. Bienvenido sea un ‘Partido Feminista’ como alternativa para enfrentar a Milei, a Macri, a vos y a todos los violentos juntos. Un partido feminista que abrace a las nuevas generaciones, que dé posibilidades a las familias, que crea en Argentina y su gente. Un partido feminista que no sea careta y que no tenga miedo de decir las verdades que el poder no quiere escuchar”.

“Las feministas nos queremos VIVAS, LIBRES y DESENDEUDADAS y queremos a CRISTINA LIBRE, como se dijo en el documento de ayer, porque es ella quien más hizo por nosotras y hoy está secuestrada y proscripta”, reclamó. Y cerró: “Vos bien sabés Patricia que ella les gana, a vos y al resto, les gana porque tiene el mayor acompañamiento electoral porque su gobierno fue el último buen gobierno para la gente. Ella te gana, Patricia, por eso la quisieron matar. Pero acá estamos y como vos alguna vez cantaste: No nos han vencido. Y esto lo cantamos ahora y va a suceder: VAMOS A VOLVER”.

Fuente: Agencia DIB