miércoles 05 de noviembre de 2025
5 de noviembre de 2025 - 08:33

Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza ganó por 29.354 votos en PBA

La diferencia fue menor que en el recuento provisorio, pero no le alcanzó al peronismo para dar vuelta la sorpresiva victoria de LLA.

Por Agencia DIB
El escrutinio de las elecciones bonaerenses.&nbsp;

El escrutinio definitivo que realizó la Justicia Electoral confirmó la victoria de La Libertad Avanza sobre el peronismo de Fuerza Patria en la categoría diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por una diferencia de menos de 30 mil votos.

El resultado del recuento oficial le otorgó a la coalición libertaria que llevó a Diego Santilli al frente de la boleta 3.649.988, mientras que a la lista opositora encabezada por el ex canciller Jorge Taiana obtuvo 3.620.634. Es decir, 29.354 sufragios, algo menos de los 46.000 informados en el recuento provisorio.

La diferencia mínima sobre un total de más de 9 millones de sufragios emitidos el domingo 26 de octubre le permitió a la coalición que lidera Javier Milei quedarse con 17 bancas sobre un total de 35 que estaban en juego. El peronismo terminó con 16 y las dos restantes fueron para la izquierda.

De esta manera, el triunfo libertario revirtió de manera inesperada la aplastante derrota que el oficialismo había tenido en los comicios para cargos provinciales y municipales por más de 13%, que había ocurrido 50 días antes.

La revisión técnica del recuento concluyó luego de procesarse las últimas mesas pendientes -alrededor del 1% del total- y de incorporar las actas con observaciones o inconsistencias menores. El documento dejó asentado que se computaron la totalidad de mesas habilitadas, además de los votos recurridos e impugnados validados, y los sufragios de electores privados de libertad y residentes en el exterior.

El escrutinio definitivo estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, y del juez federal con competencia electoral con asiento en La Plata, Alejo Ramos Padilla. (DIB)

Por  Agencia DIB