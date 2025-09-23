martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 19:13

Coimas en la ANDIS: avanza el proceso para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones en Diputados

El proyecto con las interpelaciones quedó listo para ser votado por el pleno en la próxima sesión, prevista para los primeros días de octubre.

Por Agencia DIB
El presidente, Javier Milei, junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. (Archivo)

El presidente, Javier Milei, junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. (Archivo)

La oposición logró avanzar este martes en la firma del dictamen de mayoría para interpelar en la Cámara de Diputados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Más noticias
andis: se investiga posible corrupcion y spagnuolo designo nueva defensa

ANDIS: se investiga posible corrupción y Spagnuolo designó nueva defensa
Javier Milei y Gonzalo Roca en Córdoba. 

Milei afirmó en Córdoba que los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial

Tras culminar el plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Asuntos Constitucionales, que tuvo que ser emplazado en la sesión pasada para doblegar el bloqueo del oficialismo, se pasó a la firma del despacho de mayoría que cosechó 41 adhesiones.

El dictamen fue firmado por diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, y Marcela Pagano del flamante bloque de ex libertarios Desarrollo y Coherencia.

El dictamen de rechazo, en tanto, fue suscrito por una docena de legisladores de La Libertad Avanza y aliados del PRO.

El proyecto con las interpelaciones de la hermana del presidente y del jefe de la cartera sanitaria quedó listo para ser votado por el pleno en la próxima sesión, prevista para los primeros días de octubre.

Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin de Unión por la Patria, remarcó que la finalidad de las interpelaciones es obtener “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”.

La diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Sabrina Selva, autora de uno de los proyectos en cuestión, aseguró que, si es interpelada, Karina Milei tiene que comparecer obligadamente y no puede excusarse en el hecho de no tener rango de ministro.

“El artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del articulo 71 de la Constitución Nacional y la citación a un ministros, se pueda citar a los secretarios que consideremos tengan la responsabilidad de dar explicaciones”, explicó, y agregó que “nadie duda que la secretaria general de la Presidencia tiene jerarquía de ministra”.

El derrotero del caso

El escándalo por presuntos sobornos y sobreprecios en los medicamentos comprados a laboratorio salió a la luz a partir de la filtración de una serie audios que se le atribuyen al desplazado titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

En esas conversaciones el exfuncionario señaló a Karina Milei como quien cobraba un 3% de coima de parte de los laboratorios que tenían contratos con el organismo de discapacidad. El sistema de recaudación, de acuerdo al relato del ahora ex titular de ANDIS, habría sido articulado por la Droguería Suizo Argentina, un eslabón clave en esta trama de presunta corrupción porque representantes de esta compañía habrían sido - según la pista que sigue la Justicia - quienes recibían el dinero de las coimas pagadas por los laboratorios proveedores, en un porcentaje que en un momento determinado se habría elevado del 5% al 8%.

En la grabación, el ex abogado de Javier Milei señaló que esa diferencia del 3% tenía como destinataria final a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien quedó seriamente implicada en la causa que investiga el juez Sebastián Casanello.

El magistrado ordenó allanamientos y secuestró celulares y otros artefactos electrónicos de Spagnuolo y de los integrantes de la familia Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina.

Uno de ellos, Emmanuel Kovalivker fue hallado mientras intentaba escapar, y en su domicilio encontraron 266 mil dólares y unos 7 millones de pesos repartidos en sobres. Su hermano, Jonathan Kovalivker, quien figura como presidente de la Droguería Suizo Argentino, logró escapar a tiempo y en su domicilio encontraron las cajas de seguridad vaciadas.

El juez también secuestró el celular y pertenencias de Daniel Garbellini, quien según las palabras de Spagnuolo habría sido el nexo entre la Droguería Suizo Argentina y la Agencia de Discapacidad, puesto en dicho organismo por una supuesta imposición del asesor Eduardo “Lule” Menem para controlar el flujo de las coimas hacia la Casa Rosada, siempre según el relato de Spagnuolo.

Temas
Ver más

ANDIS: se investiga posible corrupción y Spagnuolo designó nueva defensa

Milei afirmó en Córdoba que los audios de Spagnuolo fueron hechos con inteligencia artificial

ANDIS: Diputados emplazó a comisiones para interpelar a Karina Milei

Karina Milei retiró la medida cautelar que impedía reproducir los audios

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: "Hace más de un año no hablamos"

Dólar: sigue la tendencia en baja y cerró en $1.385

Fuerte apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

Intendentes peronistas de la Quinta sección le pidieron a Javier Milei que recapacite

Estadio Único: los detalles del convenio que firmaron Provincia y la AFA

Diputados: por qué podría ser removido el jefe de Gabinete Guillermo Francos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

Fuerte apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cayeron las ventas en supermercados, según el Indec.

Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

Por  Agencia DIB