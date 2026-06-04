Lanús: un gavilán herido se acercó a una salita sanitaria y recibió atención veterinaria

Una increíble historia de supervivencia en pleno escenario urbano fue narrada en su cuenta de Facebook por una vecina de la localidad bonaerense de Lanús: un gavilán mixto, ave autóctona de Sudamérica, ingresó por sus propios medios, herido y buscando refugio a una unidad sanitaria.

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Instinto, certeza o suerte, el animal fue puesto a resguardo y luego fue trasladado a la delegación municipal de Zoonosis, donde fue atendido por la veterinaria especialista en aves Natalia González.

I Un gavilán mixto protagonizó una increíble historia de supervivencia en pleno escenario urbano, en Lanús: se acercó a una salita sanitaria y fue atendido por una herida de bala. pic.twitter.com/48zJapI9cJ

"Tiene una herida de bala con entrada y salida por el ala, es probable le hayan tirado en vuelo (tenés que ser muy basura). Lo medicó y le realizó una inmovilización del ala", escribió Myriam Ortellado en su muro de Facebook, donde también compartió un video del ave.

"Ahora tiene que quedar así en un espacio limitado para que cicatrice (la herida) y se vea la posibilidad de que en el futuro pueda volar y que se pueda reinsertar en un hábitat adecuado", añadió.

Fuente: Agencia DIB