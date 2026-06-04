jueves 04 de junio de 2026
4 de junio de 2026 - 15:06

¿Llega a su fin al examen para sacar la licencia de conducir?

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio una polémica justificación.

Por Agencia DIB
Una persona manejando un auto.&nbsp;

Una persona manejando un auto. 

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó contra “la corrupción” a la hora de sacar una licencia de conducir y dejó abierta la posibilidad de sacar el examen de manejo que hoy es una condición obligatoria para sacarla.

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En medio de la política desregulatoria que lleva adelante la gestión de Javier Milei y que en las últimas horas incluyó la ampliación de lugares para hacer la VTV, ahora Sturzenegger le apuntó a las licencias de conducir con un argumento polémico.

En una entrevista en el streaming de Infobae, el funcionario aseguró que en México hubo una experiencia que eliminó los exámenes para obtener el carnet y eso se tradujo -siempre según su lógica- a un descenso de los accidentes. "Si vos no sabés manejar, ¿vas a sacar la licencia?", lanzó.

Cambios en la licencia de conducir

Cabe recordar que el año pasado, a través del Decreto 196/2025, el Gobierno introdujo cambios en la Licencia Nacional de Conducir, tanto en su formato como en su tramitación. Las modificaciones afectan a conductores particulares y profesionales y buscan simplificar los procedimientos administrativos.

Uno de los cambios principales es que la licencia de conducir tendrá formato digital y queda únicamente como opcional la cédula física tradicional. Los conductores podrán solicitar la versión física si la necesitan, por ejemplo, para viajes al exterior.

En el caso de las licencias profesionales, queda eliminada la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y desaparece la obligación de renovar el documento en caso de cambio de domicilio.

Fuente: Agencia DIB

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