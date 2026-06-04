Zárate: le robó, lo siguió, lo arrastró con la camioneta y lo dejó atado a un árbol

Un comerciante de la localidad de Zárate descubrió que un hombre le había robado en su local y, presa de la bronca, salió a buscarlo. El episodio se conoció en las últimas horas y, lo más llamativo del caso, que puede advertirse en un video captado por las cámaras de seguridad de la zona que se viralizó en redes sociales, es cómo lo ató a su camioneta y lo llevó a la comisaría.

El hecho ocurrió el martes pasadas las 13, en el barrio El Progreso de la ciudad de Zárate, donde testigos denunciaron que un hombre estaba atado a una camioneta y era arrastrado por la calle. Ante esta situación, la Policía comenzó un operativo cerrojo que finalizó sobre la calle Pellegrini al 3900, donde encontraron a un hombre atado con una soga a un árbol.

El sujeto se identificó como Sergio Nieva, de 49 años, y fue revisado por un médico, debido a las lesiones que presentaba en la cara, los brazos y las piernas. Cuando los investigadores comenzaron a buscar información, descubrieron que Nieva habría robado mercadería de un autoservicio.

El dueño del local, Carlos Rodríguez, de 45 años, dijo que vio por las cámaras de seguridad cómo Nieva le había sustraído mercadería, por lo que fue hasta la casa para reclamarle la devolución. En ese momento, el acusado sacó una cuchilla e intentó atacar a Rodríguez, quien logró reducirlo, tras lo cual, lo ató a su camioneta Ford Ranger gris y lo arrastró unos 600 metros hasta su negocio.

Embed Robaron en su comercio de #Zárate, el #dueño encontró al #sospechoso, lo ató a su camioneta y lo arrastró por la calle pic.twitter.com/L0fYEruwnI — Diario EL NORTE (@diarioelnortesn) June 3, 2026 “Pedime que te doy. Esto es lo que le hago a los ratas como vos. Ahora andá y denunciame”, se escucha que le dice Rodríguez al ladrón en un video grabado por un vecino, compartido en redes. Nieva fue trasladado en ambulancia al hospital en calidad de detenido por el delito de hurto, mientras que al comerciante la Fiscalía de turno lo imputó por lesiones, pero no ordenó su detención. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes









Temas Zárate

Robo

camioneta

árbol