Bahía Blanca: detienen en la Terminal a los presuntos autores de un robo millonario durante la madrugada

Detenidos en la terminal de ómnibus de Bahía Blanca. Rodrigo García - La Nueva

Una distribuidora de Bahía Blanca fue blanco de un robo millonario por parte de delincuentes que accedieron al lugar después de hacer un boquete en el techo. Según las primeras informaciones, los ladrones sustrajeron alrededor de $ 50 millones que había en una oficina. Durante la tarde, tres hombres fueron detenidos en la terminal de ómnibus, bajo sospecha de ser los autores del robo.

De acuerdo con el diario La Nueva, la alarma del depósito ubicado en Brandsen al 700 se activó ayer por la noche y personal de la empresa de vigilancia privada se hizo presente e inspeccionó las instalaciones, pero no detectó nada sospechoso. No obstante, esta mañana Osvaldo Santarossa (71), propietario de Distribuidora Santarossa, constató el faltante del dinero con el que se iban a pagar sueldos y a proveedores.

Durante la tarde un operativo en la terminal de ómnibus dio con los sospechosos. Además, se secuestró una importante cantidad de dinero en efectivo, herramientas y otros elementos probatorios. Para llegar a los presuntos delincuentes fue clave, según se informó, el seguimiento que se hizo de los ladrones a través de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM), consigna La Nueva.

Los detenidos, según fuentes policiales, son tres hombres de nacionalidad chilena (no identificados por el momento, aunque se supo que tienen domicilio en la ciudad de Temuco) que, a minutos del operativo, tenían previsto tomar un colectivo de larga distancia hacia de Mar del Plata.

"Este operativo terminó con la detención de tres personas de nacionalidad chilena, que se iban en un colectivo que se iban para Mar del Plata", informó Federico Montero, subsecretario bonaerense de Fiscalización y Control Policial. Montero aclaró que no se descarta que los extranjeros sean autores de otros delitos bajo la misma modalidad u otra y que la fiscalía será la encargada de resolver en consecuencia. "Tenemos la sospecha que tienen algún tipo de delito en su haber y que la fiscalía defina si son o no son", sostuvo, para agregar que evalúan "una posible conexión interna". Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes









Temas Bahía Blanca