Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa política bonaerense, en un clima de guerra interna

Se agrava a cada hora la interna libertaria. Parecen irreconciliables las posiciones dentro del "Triángulo de Hierro" y nadie afirma que Javier Milei interceda para controlar a los sectores que responden a su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo . En ese marco de tensión, e l Gobierno relanzó la mesa bonaerense durante la tarde de este martes, luego de haber reanudado la mesa política nacional que encabezó el presidente.

Al igual que el cónclave nacional, casi no hubo cambios reales. El mandatario buscó demostrar amplitud de dirigentes y que no parezca que la conducción solo se centraliza en "el Jefe". Sin embargo, solo se reflejó que quedaron ratificados Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem y el armador Sebastián Pareja, quienes están siendo asediados permanente por la tropa digital a cargo del consultor estrella de Milei, aludiendo a que "llevan por el mal camino al presidente" por elegir "kirchneristas" y "rosqueros" en vez de apostar por la tribu original de La Libertad Avanza.

No obstante, este tipo de queja se contextualiza en un enfrentamiento permanente por la lucha del poder en el Gobierno nacional . Desde la disputa por cargos electorales, cajas del Estado pasando a cómo deben llevarse a cabo las estrategias parlamentarias y con las provincias. Este tema sigue sin solución y provocó que nadie quiera hablar al término de la mesa bonaerense.

Otro dato inobjetable que marca este nivel de confrontación fue la inclusión del legislador bonaerense electo Maximiliano Bondarenko, quien ayer fue el centro de las críticas de "Las Fuerzas del Cielo" por cuestionar el presente de la economía . "Es una provocación. Ponen a este tipo que fue elegido y a las 24 horas ya le empezó a pegar al Gobierno. Esta es la gente que elige el nefasto de Pareja", arremetió uno de los alfiles de Caputo.

Además, formaron parte los intendentes de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, y su par de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quienes también serán diputados libertarios en el congreso provincial a partir de diciembre. Fueron de la partida los referentes del PRO, Diego Santilli y Cristian Ritondo, quienes buscaron evitar tomar partido dentro de la interna violeta y no hicieron declaraciones.

Por su parte, el propio Santiago Caputo integró ambas mesas políticas. El asesor no realizó expresiones públicas, salvo este pasado fin de semana cuando utilizó una de sus cuentas de Twitter para apoyar al influencer Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan", en el marco de su embestida contra el senador Luis Juez y horas después de su duro cruce con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien mejoró su vínculo con Karina Milei, aunque sigue apostando por ser un equilibrista en medio de las turbulencias oficiales.

En el marco de un fuerte hermetismo y solo intentos de mostrar una especie de unidad, lo que queda claro es que Milei, que sigue sin hablar públicamente de la interna, sigue apoyando al armado de Sebastián Pareja y los Menem, pese al duro traspié de este domingo. Hay varios motivos que explican este respaldo. En primer lugar porque es la estrategia de su hermana y, en segundo orden, el presidente es consciente que la gran mayoría de los candidatos que fueron elegidos este fin de semana le van a responder más al dirigente que él mismo si llega a romper relaciones. Se pudo avanzar tan poco que no hay foto oficial del encuentro.

El comunicado de LLA

A dos horas del fin del encuentro, LLA envió un comunicado en X. “El objetivo perseguido es mejorar el trabajo que se realizó corrigiendo todo aquello que sea necesario a fin de representar fielmente las ideas del Gobierno Nacional y las necesidades del pueblo bonaerense ”, indicaron en primer orden.

“Durante la reunión, todos los integrantes coincidieron en realizar una profunda autocrítica por no haber explicado de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei ”, señalaron y agregaron: “Como también coincidieron que el kirchnerismo realizó una movilización masiva como nunca antes se había visto, haciendo uso de viejas prácticas que ellos, como nadie, saben aprovechar. En este sentido La Libertad Avanza omitió dicha situación y no logró en consecuencia convencer de concurrir a votar a todos aquellos que quieren un cambio en la Provincia pese al esfuerzo de muchos por acompañarnos”.

“Estas situaciones explican de manera global el resultado electoral”, recalcaron desde el partido, donde añadieron: “Trabajaremos de cara a octubre para sumar a los que, en Buenos Aires, optaron por otros partidos, pero que acompañan el rumbo nacional que lidera el Presidente Milei y nos esforzaremos para que el sacrificio de muchos tenga el resultado buscado”.