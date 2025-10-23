Kicillof dijo que lo de Milei "es una megaestafa" y que Trump es su "jefe de campaña"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , aseguró que la gente no llega a fin de mes, dijo que " lo de (Javier) Milei no es un fiasco, es una megaestafa " y aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se convirtió en el “jefe de campaña” del mandatario argentino.

A tres días de las elecciones que definirá la conformación del Congreso para los próximos dos años, Kicillof cuestionó duramente la actualidad económica y social del país y apuntó contra la política de la administración libertaria. "La gente no llega a fin de mes, se endeuda y no puede pagar la tarjeta", reconoció, y en ese sentido aseguró que "lo de Milei no es un fiasco”, sino “una megaestafa”.

El mandatario provincial sostuvo que el peronismo tiene que "crear una alternativa política que tenga representatividad, como dijo Cristina (Fernández de Kirchner) " y que represente a "múltiples sectores", incluidos los que les "habían dado la espalda".

"¿Con qué objetivo? Gobernar la Argentina a partir de 2027 a favor de los sectores populares, de la industria nacional, de la soberanía, de los jubilados, de la cultura, de la ciencia. Dicho así parece fácil, pero en política requiere de un proceso y de una maduración", definió este jueves en radio El Destape.

Asimismo, el gobernador se refirió al trato que está recibiendo Milei por parte de los Estados Unidos. "No gusta que Trump lo basuree a Milei, porque tiene la envestidura presidencial", afirmó, y dijo que el norteamericano “es el jefe de campaña” de La Libertad Avanza.

"Le dice todo lo que no le debería decir. Lo ningunea, lo humilla, lo maltrata, le dice verdades muy duras", sentenció en referencia a las declaraciones en las que Trump advirtió que la ayuda de Estados Unidos está sujeta al resultado de las elecciones de este domingo en Argentina, además de considerar que el país "está muriendo".

La Boleta Única Papel

En otro tramo de la entrevista, Kicillof fue nuevamente crítico del uso de la Boleta Única Papel para estas legislativas. "En esta elección, por designio y decisión de Milei, estamos votando con un sistema distinto que nadie sabe cómo carajo es porque nunca lo usó y nos metió en este lío Milei", apuntó.

En ese marco, el gobernador justificó su decisión de desdoblar la elección bonaerense: "Por eso yo decía también que lo del desdoblamiento tiene que ver…Estamos todos desesperados en todo el país explicando cómo se vota con la Boleta Única, imagínense decirles ‘mirá, después de eso tenés que ir al cuarto oscuro y votar’. Era un lío que lo armó Milei porque entendió que le convenía".

Acto seguido, el conductor agregó que a Milei le salió al revés la jugada porque "ahora tiene la boleta con la cara de Espert y si hubiera tenido la partidaria la podía volver a imprimir", a lo que Kicillof respondió: "La verdad que la cagaron, pero fue después".

"El plan era Boleta Única Papel en todo el país y ganar con la marca. Muchas cosas le vienen saliendo mal, algunas vinculadas a lo electoral y lamentablemente otras vinculadas a la vida cotidiana, a la economía, al país. Todo le viene saliendo mal", disparó. (DIB)