Boleta Única Papel: ¿Saben los argentinos cómo se votará estas elecciones?

Este domingo, los argentinos interrumpirán su descanso dominical para asumir el compromiso ciudadano de elegir a sus representantes en el Congreso Nacional , a partir de diciembre. En estas elecciones, por primera vez en la historia se elige con la Boleta Única Papel (BUP).

Este nuevo sistema electoral fue una iniciativa del gobierno nacional, que se discutió en el parlamento durante el 2024 y recibió la aprobación de ambas cámaras.

Durante el último mes, muchos candidatos y candidatas se dedicaron a explicar a la ciudadanía, en la calle y también en las redes sociales, cómo se debe votar con la BUP. Sin embargo, a días del acto eleccionario, no es posible asegurar que la información haya llegado a toda la población.

En La Plata, DIB recogió algunos testimonios para saber cuán enterados están los vecinos del nuevo sistema: mientras algunos pudieron recitarlo completamente, casi sin errores, otros desconocían que las boletas cambiaron y que las provee la autoridad de mesa.

El paso a paso

Ahora, el procedimiento es de la siguiente manera: Todas las listas se distribuyen en el mismo papel, y a cada una le corresponde uno o dos casilleros, puesto que algunas provincias eligen únicamente diputados y otras también senadores. La boleta te la brindará el presidente de mesa, junto con una lapicera.

Con esos elementos se pasa detrás de un biombo, ya que no habrá cuarto oscuro, y se elige con una marca legible (puede ser una tilde o una cruz) al candidato o candidata. Cómo siempre, sólo se admite un voto para cada categoría. Finalmente, la boleta se dobla a la mitad, de manera que no se vea lo elegido, y sin meterla en ningún sobre se introduce directamente en la urna