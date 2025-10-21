martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 19:21

Boleta Única Papel: ¿Saben los argentinos cómo se votará estas elecciones?

En estas elecciones se usa por primera vez la Boleta Única Papel. Algunos conocen el procedimiento de principio a fin, pero otros apenas.

Por Martín Gainle
Así se vera la Boleta Única Papel

Así se vera la Boleta Única Papel

Este domingo, los argentinos interrumpirán su descanso dominical para asumir el compromiso ciudadano de elegir a sus representantes en el Congreso Nacional, a partir de diciembre. En estas elecciones, por primera vez en la historia se elige con la Boleta Única Papel (BUP).

Más noticias
Un ejemplo de la Boleta Única Papel. 

Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta
El presidente Javier Milei en el cierre de la campaña en Córdoba. 

Milei comenzó a cerrar la campaña en Córdoba: "Estamos exterminado la inseguridad y el narcotráfico"

Este nuevo sistema electoral fue una iniciativa del gobierno nacional, que se discutió en el parlamento durante el 2024 y recibió la aprobación de ambas cámaras.

¿Sabe la gente cómo utilizar la Boleta Única Papel?

Durante el último mes, muchos candidatos y candidatas se dedicaron a explicar a la ciudadanía, en la calle y también en las redes sociales, cómo se debe votar con la BUP. Sin embargo, a días del acto eleccionario, no es posible asegurar que la información haya llegado a toda la población.

En La Plata, DIB recogió algunos testimonios para saber cuán enterados están los vecinos del nuevo sistema: mientras algunos pudieron recitarlo completamente, casi sin errores, otros desconocían que las boletas cambiaron y que las provee la autoridad de mesa.

El paso a paso

Ahora, el procedimiento es de la siguiente manera: Todas las listas se distribuyen en el mismo papel, y a cada una le corresponde uno o dos casilleros, puesto que algunas provincias eligen únicamente diputados y otras también senadores. La boleta te la brindará el presidente de mesa, junto con una lapicera.

Con esos elementos se pasa detrás de un biombo, ya que no habrá cuarto oscuro, y se elige con una marca legible (puede ser una tilde o una cruz) al candidato o candidata. Cómo siempre, sólo se admite un voto para cada categoría. Finalmente, la boleta se dobla a la mitad, de manera que no se vea lo elegido, y sin meterla en ningún sobre se introduce directamente en la urna

Temas
Ver más

Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

Milei comenzó a cerrar la campaña en Córdoba: "Estamos exterminado la inseguridad y el narcotráfico"

Comisión Libra: citarán a Milei para que dé explicaciones sobre su rol en la promoción de la cripto

El dólar volvió a cerrar en alza pese al nuevo respaldo de EE.UU. y la intervención del BCRA

Javier Milei sobre su recital: "Sonamos tan bien que creyeron que teníamos una banda profesional"

Tamara Pettinato sobre la filtración del video íntimo con Alberto Fernández: "Fue a propósito"

La Cámara Electoral ordenó que el escrutinio del domingo sea "por distrito"

Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué no durante la veda

Milei confirmó cambios en el Gabinete tras la elección: "El 26 veré qué necesito"

Elecciones 2025: qué pasa si te designan autoridad de mesa y cuánto se cobra

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El centro de cómputo de las elecciones. 

La Cámara Electoral ordenó que el escrutinio del domingo sea "por distrito"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Llegan las tormentas.

Del calor a la lluvia: gran parte de la provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas

Por  Agencia DIB