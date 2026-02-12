jueves 12 de febrero de 2026
Violento asalto a la madre del periodista Sergio Lapegüe: la mujer tiene 90 años y sufre Alzheimer

Los delincuentes ingresaron por el garaje, redujeron a las mujeres que asisten a la anciana y dieron vuelta la casa.

Por Ana Roche
El periodista Sergio Lapegüe con su madre Elba, y dos capturas de video de cómo quedó la casa tras el violento asalto que sufrió la mujer.&nbsp;

El periodista Sergio Lapegüe con su madre Elba, y dos capturas de video de cómo quedó la casa tras el violento asalto que sufrió la mujer. 

Elba vive en la localidad bonaerense de Banfield con dos personas que la asisten dada su condición. Los ladrones ingresaron al domicilio por el garaje, sin violentar accesos, y una vez adentro actuaron con una agresividad desmesurada.

En tanto, el propio Lapegüe, hizo un descargo a través de sus redes sociales, y mostró cómo quedó la casa tras el asalto. "Qué injusto todo, es el quinto robo que sufre mi mamá", expresó amargado por lo sucedido.

"Encararon a la mamá de Sergio Lapegüe, una mujer que tiene la capacidad de habla disminuida, y le exigían dónde está el dinero. Es una señora que no vive en ninguna ostentación, una mujer de trabajo con dos cuidadoras que la están asistiendo en un momento muy vulnerable de su vida", reveló el periodista Luis Bremer en el programa "A La Tarde" por el canal América.

Las empleadas fueron rápidamente reducidas ante la conmoción del ingreso de los ladrones. De acuerdo a lo relatado por Bremer, las maniataron y a una de ellas la habrían ahorcado y vendado. A Elba, por su parte, también la habrían atado y encerrado en un baño mientras revisaban cada ambiente.

El objetivo era encontrar dinero y objetos de valor y, según se informó, "rompieron todo" durante el ataque. "Además de robarse todo lo que vieron cerca, rompieron las cámaras internas de la casa y se llevaron la consola que guardaba las imágenes internas", aseguró Bremer en "A la tarde".

Efectivos de la Policía de Lomas de Zamora buscaban reconstruir la secuencia y determinar si hubo planificación previa. Por ahora no se difundieron partes médicos oficiales, aunque indicaron que, pese al fuerte susto, las tres mujeres se encuentran fuera de peligro.

Fuente: Agencia DIB

