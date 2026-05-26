martes 26 de mayo de 2026
26 de mayo de 2026 - 17:03

Insólito: en pleno festejo patrio dos jinetes se pelearon a rebencazos en Berazategui

El cruce ocurrió durante el Festival Folclórico y Desfile Cívico Tradicionalista organizado en Berazategui por los festejos del 25 de Mayo. Los presentes filmaron la pelea y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Por Agencia DIB
bera jinetes

Una discusión que terminó en un enfrentamiento con fustas y rebenques opacó los festejos patrios del 25 de Mayo en la localidad de Berazategui, cuando dos jinetes pertenecientes a distintas agrupaciones gauchas protagonizaron una pelea a caballo durante el desfile tradicional de la ciudad.

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El cruce ocurrió durante el Festival Folclórico y Desfile Cívico Tradicionalista organizado por el municipio de Berazategui por los festejos del 25 de Mayo. Cuando las agrupaciones gauchas se encontraban haciendo su recorrida, dos jinetes empezaron a discutir arriba de sus caballos y la situación escaló rápidamente.

Como suele suceder en estos caos, y más en una celebración popular, los presentes filmaron el episodio y las imágenes de lo ocurrido en la avenida Vergara y calle 17 comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y grupos de vecinos de la zona.

En las grabaciones se ve cómo los dos grupos se están agrediendo verbalmente hasta que uno de los jinetes se acerca a otro, y ambos subidos a sus caballos, comienzan a golpearse con los rebenques.

En tanto, otros integrantes del grupo intervinieron para poner fin a la pelea, pero los dos agresores ignoraron las advertencias y continuaron con los azotes. Finalmente, los implicados huyeron de la escena al galope sin recibir sanciones inmediatas por su comportamiento.

Tras la salida de los jinetes, los vecinos de Berazategui continuaron con la celebración nacional en un clima de tranquilidad. El festival folclórico terminó con shows en vivo de artistas locales, bailes tradicionales y comidas típicas en los puestos del distrito.

Fuente: Agencia DIB

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